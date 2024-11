Começamos a semana sob as energias da Lua Minguante em Virgem e, como costumo alertar, quando a Lua mingua, a nossa energia também se reduz. Assim, esta será uma semana para tentar descansar, desacelerar o ritmo da vida e respirar fundo, preparando-se para a Lua Nova que acontecerá em Sagitário no fim de semana. Virgem é um signo que valoriza a organização na rotina, sem esquecer da saúde. O meu conselho é que esta semana organize a sua agenda de trabalho sem descurar o cuidado com o corpo.

Tente manter uma dieta leve e equilibrada, praticar exercícios de forma regular, mas sem exageros, pois a sua energia vital estará debilitada. Se abusar da sua energia num período de fraqueza, poderá abrir espaço para a entrada de vírus e bactérias oportunistas. Para além disto, Mercúrio inicia o movimento retrógrado esta semana a 22 graus de Sagitário, causando confusões e mal-entendidos característicos deste planeta. Se puder, adie a compra de um telemóvel, televisão, computador ou até de um automóvel.

A probabilidade de adquirir aparelhos problemáticos é muito alta. A boa notícia é que Mercúrio está debilitado em Sagitário, o que significa que a sua energia não será tão intensa. No entanto, Sagitário, Virgem e Gémeos poderão enfrentar dificuldades que, apesar de fáceis de resolver, podem ser bastante aborrecidas. Plutão encontra-se em Aquário desde o dia 19 e permanece em tensão com Marte em Leão, indicando alguns perigos. A nível coletivo, há um confronto mais intenso pelo poder entre governantes, uma espécie de braço de ferro onde haverá um vencedor e um vencido.

As guerras tendem a tornar-se mais violentas e insanas, já que ninguém quer abrir mão do poder que conquistou. Vale lembrar que a Rússia tem Ascendente em Leão e Saturno em Aquário, enquanto a Ucrânia também tem Ascendente e Saturno em Aquário. Por isso, é possível que este conflito escale, embora eu, pessoalmente, não acredite numa “Grande Guerra”. Individualmente, quem tiver planetas, Sol, Lua ou Ascendente nos primeiros 5 graus de Touro, Escorpião, Leão ou Aquário, deve estar atento à agressividade, tanto a sua como a das pessoas à sua volta.

Evite ao máximo envolver-se em discussões e conflitos, pois estes podem ganhar proporções desmedidas rapidamente. Esta é a energia agressiva mais poderosa da astrologia, mas, se estiver conectado com o seu coração, poderá transformá-la em criatividade e construção. Toda energia agressiva contém um enorme potencial tanto para criar como para destruir de forma violenta. Uma boa notícia é a passagem de Vénus por Capricórnio, livre de tensões e em ótimo aspeto com Úrano em Touro, Saturno e, em seguida, Neptuno em Peixes.

Esta energia traz estabilidade financeira e nas relações. Por isso, é um período favorável para que as relações pessoais e profissionais fluam bem, proporcionando uma sensação de tranquilidade que há muito não sentimos, mesmo sob a pressão de Marte com Plutão. Qualquer relacionamento, projeto, trabalho ou empreendimento que comece nesta semana terá em si a marca da durabilidade e da estabilidade. Esta é uma boa notícia para todos.

No domingo, último dia da semana, a Lua inicia um novo ciclo, entra na fase Nova em Sagitário e alinha-se com Mercúrio retrógrado, formando um aspeto tenso com Saturno e Júpiter, mas em harmonia com Marte em Leão. Este cenário indica um período de oscilação entre a fé e o medo, o otimismo e o pessimismo, a alegria e a tristeza. A nossa tarefa nesta lunação é procurar o equilíbrio, evitando tanto a euforia quanto a depressão. Um otimismo realista é sempre uma boa escolha. Procure sempre o caminho do meio, mantendo o equilíbrio e não se deixando levar por polaridades extremas. É neste ponto de equilíbrio que encontramos a paz, algo que todos nós, que procuramos a Luz, almejamos alcançar.

Peço a todos que intensifiquem as práticas de meditação e oração neste momento planetário que agora iniciamos. A entrada de Plutão em Aquário trará mudanças profundas nas estruturas sociais e pessoais, o que significa que podemos esperar uma grande mudança de paradigma. Se cada um fizer a sua parte na busca pela paz e pela Luz, acredito que juntos conseguiremos equilibrar esta energia. Tenhamos todos uma ótima semana!