Energias da Lua Crescente em Peixes (que está em conjunção com Saturno e em aspecto tenso com Júpiter em Peixes)? Indica que todos os projetos iniciados há alguns dias estão a ganhar força e a avançar, mesmo enfrentando obstáculos e exigindo muito trabalho. Apesar disso, progridem. Pode ser um período exaustivo, por isso, tente reservar alguns dias -- ou pelo menos alguns momentos --, para praticar uma atividade física e descansar, já que poderá surgir algum stress.

A fase Crescente da Lua ainda é propícia para lançar algumas sementes em solo fértil. No entanto, esta é uma semana em que Mercúrio e Marte estarão retrógrados, o que pode trazer problemas e dificuldades no dia a dia. Prepare-se para uma semana com muitos percalços, obstáculos e atrasos. Não é o momento ideal para iniciar algo novo, mesmo com a fertilidade da Lua, pois qualquer evento importante que comece esta semana carregará consigo as dificuldades que caracterizam este período.

É um exercício de paciência, um tempo para respirar fundo face aos obstáculos, arregaçar as mangas e realizar o que precisa de ser feito com calma. Vénus, que entrou em Aquário no dia 7, vai estar durante toda a semana em conjunção com Plutão e em tensão com Marte retrógrado em Leão. Este é um aspecto difícil que promete dias intensos e pesados, exigindo que, a todo custo, mantenhamos o sistema nervoso sob rígido controlo. Haverá muito para gerir, por isso, é essencial encontrar formas de manter a estabilidade emocional.

Todos seremos duramente testados, mas especialmente as pessoas com Sol, Lua ou planetas até 10 graus de Leão, Aquário, Touro e Escorpião. Esta energia vai permanecer ativa ao longo da semana, diminuindo de intensidade na próxima. No dia 16, Mercúrio vai retomar o movimento direto, mas Marte vai continuar retrógrado até 23 de fevereiro de 2025. A boa notícia é que, no fim de semana, Vénus afastar-se-á de Plutão e começará a receber um excelente aspeto de Júpiter em Gémeos. Apesar de Júpiter estar retrógrado, este aspeto promete dias mais agradáveis, com potencial para boas notícias no amor e nas finanças.

Ainda esta semana, Mercúrio retrógrado em Sagitário, Marte retrógrado em Leão e Vénus em Aquário vão formar um ótimo aspeto entre si, trazendo energias mais leves. Isto pode suavizar um pouco o impacto das dificuldades enfrentadas nos próximos dias. Estes três planetas pessoais, em signos de fogo e ar, poderão fornecer ânimo e otimismo para lidar com os desafios. Projetos adiados ou deixados de lado podem voltar a ganhar destaque nos nossos planos.

Uma simples reformulação poderá ser suficiente para colocá-los novamente em andamento. Pessoas do passado também podem ressurgir, ocupando novamente os nossos pensamentos e rotina. Velhos amigos que não vemos há muito tempo e amores antigos poderão reaparecer, fazendo-nos refletir. Esta semana não será fácil nem leve, mas felizmente dura apenas alguns dias. Continuemos a remar com a fé e coragem que têm sido nossas aliadas nos últimos tempos.