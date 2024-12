Chegamos ao último mês do ano com uma Lua Nova a 9 graus de Sagitário, no dia 1, que veio com um aspeto tenso com Júpiter em Gémeos e Saturno em Peixes, mas também com um ótimo aspeto com Marte em Leão. Esta configuração marca a semana com novidades que prometem aumentar as nossas responsabilidades, mas também trazer oportunidades de crescimento. É necessário estar atento ao excesso de otimismo, característico de um Sagitário mal aspetado -- que está a formar aspectos de tensão e oposição. É importante não perdermos a ligação com as dificuldades que um aspeto tenso com Saturno pode trazer.

Um Júpiter mal aspetado pode até trazer coisas positivas, mas raramente como imaginamos. Quando sob tensão, promete mais do que cumpre. Durante esta semana, certamente vamos trabalhar mais e seremos obrigados a comprometer-nos mais com várias situações na vida pessoal e profissional. Sagitário pertence ao eixo do conhecimento, por isso, questões relacionadas com estudos podem estar no nosso radar. Podemos decidir iniciar um curso superior ou envolver-nos com livros e materiais de estudo, prestando exames ou concursos públicos. As viagens, especialmente as mais longas, também podem estar em foco.

Tenha atenção a dobrar

Podemos dedicar-nos ao planeamento de viagens de final de ano, que devem ser cuidadosamente observadas, uma vez que há o risco de promessas que não serão cumpridas. Esteja atento às empresas com as quais negoceia. Recorde-se de que Mercúrio em Sagitário pode trazer surpresas desagradáveis e colocar-nos em situações complicadas. Seja cauteloso e minucioso em tudo o que fizer. Mercúrio retrógrado em plena época festiva pode ser bastante problemático. Mantenha-se alerta. Marte em Leão continua sob pressão de Plutão em Aquário, e devemos estar atentos a acidentes e situações que possam colocar-nos em perigo.

Ambientes e pessoas que nos despertam desconfiança devem ser rigidamente evitados. Há um risco real de situações desfavoráveis. A agressividade e até a violência permanecem no astral; portanto, se for provocado, seja por quem for, finja que não é consigo, mantenha-se neutro e saia rapidamente. Toda e qualquer discussão, mesmo que pareça insignificante, deve ser evitada. Fuja de conflitos!

Dias intenções para as relações

No final da noite de sábado, dia 6, Vénus entra em Aquário e junta-se a Plutão, intensificando ainda mais a oposição com Marte em Leão. Os relacionamentos, especialmente os pessoais, estarão em destaque no fim de semana. Relacionamentos que têm sido adiados ou evitados podem chegar ao fim nos próximos dias. Já os que necessitam de transformação para continuar existirão sob um intenso e profundo processo de renovação, podendo renascer de forma diferente. Serão dias intensos e desafiantes para as relações.

Se está solteiro, adie qualquer tentativa de início de relacionamento, seja ele qual for. Nem mesmo novas amizades são recomendadas neste período de aspeto tenso, pois qualquer relação iniciada sob esta energia pode ser marcada por dramatismo.

A semana exige atenção consciente a nós mesmos e aos nossos relacionamentos. Boa sorte a todos!