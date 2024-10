O mês começa com uma linda Lua Nova em Escorpião, que surge em ótimo aspeto com Saturno, marcando um período de aprofundamento emocional e necessidade de transformarmos emoções e sentimentos que já não queremos manter. Esta energia influencia-nos durante aproximadamente três semanas, o que pode suavizar o impacto de aspetos mais difíceis, como o tenso aspeto entre Plutão em Capricórnio e Marte em Caranguejo, que nos tem afetado nas últimas semanas.

No dia 1, Plutão em Capricórnio e Marte em Caranguejo estarão sob a tensão de uma oposição em graus exatos, o que pode indicar um dia especialmente perigoso no que respeita à violência, que pode eclodir de forma pessoal ou coletiva. Convém prestar atenção às nossas atitudes e reações nesse dia, assim como evitar pessoas e ambientes tóxicos e perigosos.

No dia 2, Mercúrio, que recebe um tenso aspeto de Úrano em Touro, entra em Sagitário, um signo de fogo, que torna os nossos processos mentais e intelectuais ainda mais dinâmicos. Em poucos dias, a influência de Úrano termina. Mercúrio em Sagitário traz uma forte necessidade de aumentar os nossos conhecimentos, de ler, estudar e de nos envolvermos em novos cursos. Estaremos mais focados em temas que envolvem a filosofia e a espiritualidade.

No dia 4, Marte deixa Caranguejo e começa a sua caminhada através de Leão; no entanto, continua pressionado por Plutão em Capricórnio. Marte em Leão torna-nos ainda mais agressivos e cheios de energia, que deve ser direcionada para ações construtivas. Para isso, devemos estar atentos à forte tendência para a impulsividade trazida por Marte num signo de fogo e pela tensão com Plutão. A agressividade e o nosso potencial para a violência devem ser analisados minuciosamente e devidamente direcionados e transformados.

Com Marte em Leão, Mercúrio e Marte unem-se num ótimo aspeto entre si, indicando um período mentalmente dinâmico, mas que pode causar agitação mental e aumento da ansiedade. Canalizar essa energia para novos conhecimentos pode ser uma excelente escolha. Estaremos todos mais entusiasmados pela energia ígnea de Leão e Sagitário, mais assertivos e com uma forte necessidade de encontrar novas soluções para antigos problemas.

No dia 11, Vénus deixa Sagitário e entra em Capricórnio, e os relacionamentos ganham um tom de seriedade. Estaremos todos mais discretos e à procura de relacionamentos sólidos e estáveis. Tornamo-nos mais sérios e levemente reservados, desconfiados, mas mais responsáveis ao assumirmos novos compromissos. Qualquer relacionamento, pessoal ou profissional, que comece nesta fase tende a ter um selo de estabilidade e compromisso.

No dia 15, a Lua entra na fase Cheia em Touro, unindo-se a Úrano e num ótimo aspeto com Neptuno em Peixes, indicando um período onde podemos contar com imprevistos. A tensão com Úrano traz sempre situações inesperadas, em que precisamos de tomar decisões imediatas e, muitas vezes, impulsivas, o que não é nada aconselhável. Esteja atento a estas situações repentinas que podem surgir diante de si. Respire fundo e pense antes de deixar que essa energia o domine.

No dia 13, Saturno retoma o movimento direto em Peixes e algumas coisas na vida começam a andar para a frente. Este período pode envolver a resolução de problemas que se arrastavam nos últimos meses.

No dia 20, o grande evento! Plutão deixa definitivamente Capricórnio e começa a sua passagem por Aquário, onde permanecerá durante 20 anos. Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio podem começar a celebrar, no entanto, Touro, Escorpião, Leão e Aquário iniciam uma fase de vida em que as mudanças serão intensas e transformadoras. Os primeiros 7 anos impactarão o primeiro decanato, ou seja, pessoas que têm planetas, luminares ou ascendentes até aos 10 graus desses 4 signos.

No dia 22, o Sol entra em Sagitário e começa a receber um ótimo aspeto de Plutão em Aquário, marcando alguns dias de mudanças positivas e produtivas, especialmente em questões relacionadas com a espiritualidade, filosofia, viagens e expansão da consciência. Com o Sol e Mercúrio em Sagitário e Marte em Leão, estaremos mais animados e entusiasmados, mais focados no aumento do conhecimento.

Marte continua a receber um aspeto tenso de Plutão, agora em signos diferentes. Com Marte em Leão e Plutão em Aquário, o eixo de fogo/ar é ativado, e podemos esperar intensas convulsões sociais e novos focos de conflito, além de tornar ainda mais violentos os conflitos já existentes. As questões climáticas difíceis, enfrentadas por pessoas em todo o mundo, tendem a agravar-se. Esta energia estará presente durante alguns meses, por isso, devemos estar atentos e conscientes de um perigo iminente, que ronda o mundo.

No dia 26, Mercúrio inicia o movimento retrógrado aos 21 graus de Sagitário e devemos ter atenção a tudo o que diz respeito a Mercúrio: o perigo de mal-entendidos, de perda de emails ou outras correspondências, dificuldades na comunicação, risco de avarias, perdas e roubos de automóveis, televisões, telemóveis e computadores. Não é uma boa altura para comprar nenhum dos aparelhos referidos, incluindo automóveis. Se precisar, compre uma semana antes ou depois do período de retrogradação, que dura até 15 de dezembro.