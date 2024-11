Dezembro começa logo, no primeiro dia, com uma Lua Nova desafiadora em Sagitário, alinhada com Mercúrio retrógrado, em ótimo aspeto com Marte em Leão, mas em tensão com Júpiter em Gémeos e com Saturno em Peixes.

Este cenário marca cerca de 15 dias em que nos voltamos para a procura de um sentido mais profundo para as nossas vidas e para os acontecimentos à nossa volta.

Fase positiva para alargar horizontes

As respostas vão chegar através de uma visão mais filosófica e abrangente da vida, com a espiritualidade a ganhar força e importância. Esta será uma fase propícia para adquirir novos conhecimentos ou para consolidar o que já se aprendeu. Podemos decidir começar um curso superior ou embarcar numa longa viagem para explorar culturas distantes e diferentes. O ensino e a aprendizagem serão prioridades neste período.

Com Saturno em movimento direto, podemos esperar resultados mais rápidos nos nossos projetos. Marte está em Leão sob a pressão de Plutão em Aquário, o que exige atenção redobrada, sobretudo se pertence ao primeiro decanato de Touro, Escorpião, Leão ou Aquário. Há um forte risco de conflitos, discussões e até de acidentes. Marte retrógrado pode amplificar confusões, trazendo indecisões e dúvidas. A energia será intensa e pesada, exigindo cautela em todas as áreas.

Mercúrio retrógrado e o Sol, ambos em Sagitário, estão sob a influência de Júpiter em Gémeos e Saturno em Peixes, o que indica um período de confusão mental e dificuldade em manter a concentração e o foco. Superar estes desafios requer disciplina e esforço redobrado, especialmente nos estudos. O período pode ser marcado por mal-entendidos, sendo desaconselhável a compra de aparelhos eletrónicos, mecânicos ou automóveis.

No dia 7, Vénus deixa Capricórnio e entra em Aquário, unindo-se a Plutão e formando um aspeto tenso com Marte retrógrado em Leão. Este período pode ser delicado para os relacionamentos pessoais e de amizade. Há uma tendência para conflitos e desentendimentos, sendo importante evitar discussões e avaliar cuidadosamente os nossos investimentos, pois não é um bom momento para aplicações financeiras. Contudo, a partir do dia 15, a tensão começa a diminuir e já será possível abrir-se a novos relacionamentos.

Também no dia 15, a Lua entra na fase Cheia em Gémeos, formando um aspeto tenso com Neptuno em Peixes. Este é um período em que nos podemos sentir mais comunicativos e sensíveis, mas também mais suscetíveis a situações confusas e mal-entendidos. A sensibilidade estará à flor da pele, por isso, é essencial proteger-se de pessoas e ambientes tóxicos. Esteja atento a enganos, ilusões e ao risco de ser ludibriado. Não é o melhor momento para iniciar relações pessoais ou profissionais.

No dia 16, Mercúrio volta ao movimento direto em Sagitário, dissipando gradualmente os mal-entendidos. É uma boa altura para investir nos estudos, leituras e para procurar uma conexão mais profunda com energias superiores. Sentir-nos-emos mais comunicativos, curiosos e envolvidos num movimento social agradável, com a possibilidade de fazer novas amizades.

Fase positiva para novos projetos e ganhos financeiros

No dia 21, o Sol deixa Sagitário e entra em Capricórnio, marcando o início de um período mais prático e realista. Este ciclo trará oportunidades para novos projetos e ganhos financeiros. A partir deste dia, as questões práticas da vida, como o trabalho e o dinheiro, assumem maior relevância, com a possibilidade de construir estruturas sólidas e duradouras.

No dia 30, a Lua entra na fase Nova em Capricórnio, formando um excelente aspeto com Saturno. Este período promete estabilidade e uma necessidade de foco na construção de objetivos a longo prazo, apesar da pressão contínua de Plutão sobre Marte. Será uma fase de trabalho árduo, realizado com determinação e metas bem definidas, com a certeza de saber exatamente onde queremos chegar.

O começo de 2025

2025 inicia-se com a Lua em Aquário unida a Plutão e em tensão com Marte, o que exige vigilância quanto aos perigos que nos possam rodear. Este será um começo de ano intenso e transformador.