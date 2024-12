Dezembro começa com Mercúrio retrógrado em Sagitário, o que pode trazer atrasos nos estudos e nos negócios, mas também oportunidades para revisões e reavaliações. Na segunda semana do mês, Vénus entra em Aquário, junta-se a Plutão e recebe a pressão de Marte em Leão. Saturno já segue em movimento direto, o que pode trazer um novo ritmo aos nossos projetos.

Com a Lua Nova em Sagitário, tensionada por Júpiter e Saturno, o céu de dezembro sugere um mês de trabalho árduo e esforço para conseguirmos ganhar dinheiro. Será um período em que alguns signos devem focar em poupar, evitando gastos ou investimentos desnecessários.

Os signos que podem ter mais sorte e aumentar os seus rendimentos em dezembro são Sagitário e Gémeos, mas é importante salientar que nada será conseguido sem muito trabalho. O dinheiro pode surgir, mas com grande dedicação. Já Capricórnio e Caranguejo poderão beneficiar financeiramente se, entre os dias 7 e 15, mantiverem uma gestão rigorosa e organizada dos seus ganhos e despesas. Depois do dia 15, entram numa fase mais favorável para as finanças.

Carneiro e Balança devem continuar atentos aos gastos e, caso decidam investir, dar preferência às moedas virtuais. Touro e Escorpião precisam rever os seus ganhos e procurar manter os gastos equilibrados; as moedas digitais também podem ser uma oportunidade para ambos.

Leão e Aquário enfrentam desafios financeiros devido à pressão de Saturno em Peixes. Já Peixes e Virgem vivem um período de tensão emocional e insegurança, que pode afetar negativamente os negócios. Para além disso, Marte retrógrado em Leão torna mais difíceis as ações diretas e assertivas, gerando dúvidas e incertezas complicadas de lidar.

Como podemos perceber, dezembro não será um bom mês para novos investimentos, pedidos de empréstimos ou financiamentos, aumentos salariais ou a procura de novas fontes de rendimento. O ideal será poupar e procurar um equilíbrio saudável para as nossas finanças.