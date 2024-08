Virgem

A Lua Nova neste signo promete ser exigente, trazendo muito trabalho e aumento das responsabilidades e compromissos. No entanto, Vénus, Sol e Mercúrio entram em Balança nessa mesma sequência, trazendo boas notícias sobre as suas finanças. Um projeto que envolve o aumento dos seus rendimentos e lucros pode começar a apresentar bons resultados. Pode receber uma promoção seguida de aumento ou encontrar uma nova fonte de rendimento. O dinheiro em setembro vai chegar, certamente, com mais facilidade.

Peixes

Saturno continua a pressionar este signo, especialmente se for do segundo decanato, trazendo atrasos e muito trabalho e sacrifícios à sua vida. Logo no dia 3, começa uma lua nova difícil em Virgem, pressionando os seus relacionamentos. No entanto, as suas finanças são amplamente beneficiadas com a passagem de Vénus, Sol e Mercúrio, respetivamente, em Balança, signo que rege os grandes negócios e empreendimentos na sua vida. Este será um mês em que os investimentos serão beneficiados, incluindo boas parcerias financeiras e acordos com investidores.