Kobe Bryant foi recordado pelos entes queridos no sábado, 23 de agosto, dia em que completaria 47 anos.

A mulher do falecido ex-basquetebolista, Vanessa Bryant, recorreu à sua página de Instagram para lhe prestar uma homenagem.

"Amamos-te e sentimos muito a tua falta e a falta da Gigi. Mandamos o nosso amor. Feliz aniversário, querido", disse Vanessa Bryant ao lado de uma fotografia em que aparece a beijar carinhosamente Kobe na cara. Veja a publicação aqui.

Por sua vez, a filha mais velha de Kobe, Natalia, de 22 anos, recordou uma fotografia antiga (e divertida) de um momento passado junto do pai e escreveu: "Feliz aniversário, pai".

Publicação de Natalia Bryant© Instagram_nataliabryant

Mas as homenagens não ficam por aqui. Pau Gasol, amigo próximo de Kobe e ex-colega de equipa do Los Angeles Lakers, também prestou um tributo à falecia estrela da NBA.

"Feliz aniversário, irmão. Sinto a tua falta e amo-te para sempre", escreveu ao publicar no Instagram uma fotografia antiga de ambos no meio de um jogo.

Kobe e Vanessa Bryant, recorde-se, são ainda pais de Gigi [que também morreu no mesmo acidente do ex-basquetebolista, e na altura tinha 13 anos], de Bianka, de oito anos, e Capri, de seis.

Vanessa Bryant tem vindo a prestar homenagens ao falecido marido nas redes sociais, como aconteceu no ano passado, precisamente pela altura em que Kobe celebraria mais um aniversário.

"Feliz aniversário, Kobe Bryant. Amo-te agora, sempre e para sempre", escreveu na época.