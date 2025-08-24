Kobe Bryant foi recordado pelos entes queridos no sábado, 23 de agosto, dia em que completaria 47 anos.
A mulher do falecido ex-basquetebolista, Vanessa Bryant, recorreu à sua página de Instagram para lhe prestar uma homenagem.
"Amamos-te e sentimos muito a tua falta e a falta da Gigi. Mandamos o nosso amor. Feliz aniversário, querido", disse Vanessa Bryant ao lado de uma fotografia em que aparece a beijar carinhosamente Kobe na cara. Veja a publicação aqui.
Por sua vez, a filha mais velha de Kobe, Natalia, de 22 anos, recordou uma fotografia antiga (e divertida) de um momento passado junto do pai e escreveu: "Feliz aniversário, pai".
Publicação de Natalia Bryant© Instagram_nataliabryant
Mas as homenagens não ficam por aqui. Pau Gasol, amigo próximo de Kobe e ex-colega de equipa do Los Angeles Lakers, também prestou um tributo à falecia estrela da NBA.
"Feliz aniversário, irmão. Sinto a tua falta e amo-te para sempre", escreveu ao publicar no Instagram uma fotografia antiga de ambos no meio de um jogo.
Kobe e Vanessa Bryant, recorde-se, são ainda pais de Gigi [que também morreu no mesmo acidente do ex-basquetebolista, e na altura tinha 13 anos], de Bianka, de oito anos, e Capri, de seis.
Vanessa Bryant tem vindo a prestar homenagens ao falecido marido nas redes sociais, como aconteceu no ano passado, precisamente pela altura em que Kobe celebraria mais um aniversário.
"Feliz aniversário, Kobe Bryant. Amo-te agora, sempre e para sempre", escreveu na época.
A morte inesperada de Kobe Bryant no acidente de helicóptero
De recordar que foi no dia 26 de janeiro de 2020 que Kobe Bryant morreu na sequência de um acidente de helicóptero, que vitimou outras oito pessoas, em Los Angeles, na cidade de Calabasas.
A estrela da NBA estava a viajar com destino à sua academia onde a filha de 13 anos, Gianna, iria jogar basquetebol. A menina foi outra das vítimas mortais.
Christina Mauser, treinadora de basquetebol que trabalhava na academia de Kobe Bryant, John Altobelli, que era treinador de basebol, a sua mulher, Keri, e ainda Alyssa, companheira de equipa de Gianna, eram outras das pessoas que seguiam no helicóptero e que também perderam a vida no trágico acidente.
Payton Chester, outra colega de equipa de Gianna, e a sua mãe, Sarah, também seguiam no helicóptero. A outra vítima mortal foi o piloto Ara Zobayan.
Na altura em que foi noticiada a morte de Kobe Bryant e das restantes vítimas mortais do acidente, foram muitos os famosos que rapidamente reagiram através das redes sociais e deixaram as suas homenagem.
