Carneiro

Este será um mês movimentado para os nativos de Carneiro, pois, além de Plutão voltar para Capricórnio, trazendo algumas mudanças importantes, Vénus, o Sol e Mercúrio em Balança vão agitar os seus relacionamentos. A vida social torna-se mais intensa e surgem novas oportunidades de contactos pessoais. Entre eles, alguém especial pode mexer com o seu coração e um romance pode começar em pleno equinócio. Se estiver comprometido, aproveite as boas energias de setembro para renovar o amor na sua relação.

Balança

Com o regresso de Plutão a Capricórnio, vai novamente aprofundar-se em si mesmo em busca de maior equilíbrio emocional, e muitas mudanças transformadoras podem ocorrer. Adicionalmente, setembro traz Vénus, o Sol e Mercúrio até o seu signo, trazendo-lhe uma porção extra de charme e sensualidade, além de oportunidades para um novo amor. A vida pode mudar radicalmente, trazendo aquela mudança ao seu coração, esperada há muitos anos. Se estiver comprometido, aproveite este mês encantador para estar perto do seu amor.

Gémeos

Júpiter está no seu signo e, em setembro, longe da mão pesada de Saturno. Além disso, Vénus, o Sol e Mercúrio estarão em Balança, um signo compatível com o seu e que rege os assuntos do coração na sua vida. Se estiver só, este será um mês de novas oportunidades para conhecer gente nova e interessante, e alguém especial pode mexer com o seu coração. Um romance pode começar a qualquer momento. Se estiver comprometido, setembro é um mês de renovação do romantismo na sua relação.