Nos últimos minutos do dia 4 de fevereiro, Vénus deixa Peixes e inicia a sua caminhada anual através de Carneiro. Saímos de uma energia aquática, subjetiva e emocional para receber a influência de uma energia ígnea e objetiva.

Vénus é o planeta do amor e dos relacionamentos e, em Carneiro – um signo de luta e conquista –, torna-nos mais assertivos e determinados a alcançar metas e objetivos claros no que toca aos assuntos do coração.

Estaremos mais dinâmicos e decididos, deixando de lado os jogos de sedução para dar lugar à autenticidade, que ganha força e destaque. Carneiro é um signo que adora viver na era romântica da humanidade, onde o seu objeto de desejo precisa de ser salvo do perigo. Ele veste-se de herói e cavalga em direção ao seu amor. Nos relacionamentos, tudo fica mais claro.

Os investimentos ganham protagonismo e podemos sentir-nos inclinados a correr alguns riscos. Acordos e negociações financeiras serão conduzidos com mais rapidez e assertividade.

Todos nós sentiremos a mudança de energia, mas cada signo será influenciado numa área específica da sua vida.

Carneiro

Carneiro atravessa um período intenso de mudanças na vida pessoal e nos relacionamentos, impulsionado pelos eclipses no eixo Carneiro/Balança. A entrada de Vénus no seu signo vem beneficiar este processo, promovendo a abertura do coração e trazendo oportunidades para novos relacionamentos pessoais, especialmente no amor.

Touro

Touro está mais reservado e vai preferir programas intimistas com amigos, com o seu amor ou até mesmo momentos de solitude e silêncio. É um ótimo período para cuidar de si, através de atividades integrativas que liguem mente e corpo. O período pode também trazer de volta um amor do passado.

Gémeos

Gémeos estará mais sociável e aberto; a vida ganha um ritmo mais animado. Novas amizades podem surgir e as antigas serão renovadas. O período pode ainda envolver contactos profissionais promissores. Entre as pessoas que cruzam o seu caminho, uma em especial pode mexer consigo.

Caranguejo

Caranguejo sentirá uma melhoria significativa na sua imagem social e profissional, bem como um aumento da popularidade, especialmente no trabalho. O período pode também estar relacionado com alguém especial no ambiente profissional, que desperta o seu interesse. Mesmo que tente, não passará despercebido.

Leão

Leão estará mais focado num projeto de publicação na internet e poderá contar com um aumento de popularidade. Este período também pode marcar o início de um curso, possivelmente no estrangeiro. Uma viagem internacional pode ser planeada ou realizada.

Virgem

Virgem pode esperar boas notícias financeiras, pois investimentos já em curso começam a mostrar resultados positivos. É uma fase favorável para novos investimentos. Além disso, este período convida a uma introspeção profunda e a uma verdadeira limpeza emocional.

Balança

Balança pode contar com uma influência positiva nos relacionamentos. Se estiver solteiro/a, um novo romance pode surgir e trazer mudanças importantes à sua vida. Se já estiver comprometido/a, este é um momento de renovação da energia amorosa na relação.

Escorpião

Escorpião estará mais focado no autocuidado, preocupado com o equilíbrio da sua saúde física e mental. É possível que decidam implementar mudanças na rotina, incluindo uma nova dieta e exercícios regulares. Além disso, um novo projeto de trabalho pode surgir ou uma nova proposta de emprego pode ser feita.

Sagitário

Sagitário sente uma necessidade maior de cuidar de si e elevar a autoestima. Este processo pode ser impulsionado pelo início de um romance, se ainda estiver solteiro/a. Para os comprometidos, é um período para sair, divertir-se com o seu amor e renovar a energia da relação.

Capricórnio

Capricórnio vai sentir uma forte necessidade de estar em casa, junto da família. O valor das relações familiares será evidente neste período. É uma ótima altura para abrir as portas de casa e receber amigos e parentes para bons momentos de convívio. Pode ainda surgir a decisão de fazer uma reforma ou de comprar ou vender um imóvel.

Aquário

Aquário estará ainda mais sociável e aberto a novas amizades. Um amigo pode declarar-se ou apresentar-lhe alguém especial. Um romance pode começar como uma amizade e, com o tempo, ganhar novas dimensões. No campo profissional, um acordo de negócios ou um contrato pode ser negociado.

Peixes

Peixes pode esperar boas notícias sobre as suas finanças. O dinheiro tende a chegar com mais facilidade. Se estiver à procura de uma nova fonte de rendimento, este é o momento certo para encontrá-la. É uma excelente fase para pedir um aumento ou investir em novos projetos financeiros.

Esta é uma fase de mudança e dinamismo para todos os signos, e Vénus em Carneiro traz um impulso adicional para os relacionamentos, as finanças e o bem-estar pessoal. Que saibamos aproveitar esta energia vibrante para avançarmos com confiança!