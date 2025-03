No dia 27 de março, Vénus, o planeta do amor e dos relacionamentos, dos ganhos e do conforto material, retorna, no seu movimento retrógrado, a Peixes. Mais uma vez, deixamos para trás uma forma de nos relacionarmos marcada pelo egocentrismo e pela individualidade e voltamos a unir mente e coração, permitindo que as emoções transbordem.

Mesmo em retrogradação, Vénus em Peixes torna-nos mais abertos, recetivos e acolhedores, mais empáticos com os problemas e as necessidades dos outros. Peixes é um signo de água e está entre os mais sensíveis do zodíaco.

Devemos ter muito cuidado com o excesso de fantasias e exageros em geral, sejam eles com bebidas, drogas ou ilusões. Vénus retrógrado em Peixes pode trazer ilusões amorosas, especialmente com amores do passado que podem regressar, dificuldades em enfrentar a realidade de um relacionamento que já não funciona e alguns enganos perigosos. Por isso, se um relacionamento começa sob as energias de Vénus retrógrado em Peixes, devemos estar atentos ao caráter do parceiro ou parceira e à veracidade da relação. O ideal é não iniciar nenhum relacionamento, seja pessoal ou comercial, com Vénus retrógrado.

Se tiver certeza do que quer, siga em frente, pois as energias de Peixes numa relação prometem companheirismo, empatia, romantismo e compaixão.

Todos sentiremos, novamente, a mudança de energias; no entanto, cada um de nós sentirá esse impacto com mais força num setor específico da sua vida.

Carneiro

Carneiro estará mais focado em si próprio e no mundo emocional, que passa por um momento de entrega e de aumento da compaixão e empatia. Os problemas e dificuldades da humanidade afetam-no profundamente neste momento. Um amor do passado pode regressar, mas o ideal é adiar qualquer decisão para daqui a algumas semanas.

Touro

Taurinos e taurinas estarão mais abertos e recetivos, mais voltados para a vida social, que ganha dinamismo. Novas amizades podem surgir e as antigas podem ser renovadas. O momento é excelente para envolver-se em projetos sociais e/ou políticos, mas também para estabelecer novos contactos comerciais.

Gémeos

Geminianos e geminianas passam por um período de maior visibilidade e melhoria da imagem social e profissional. É uma fase de maior envolvimento com questões de trabalho, projetos e oportunidades. Novas amizades podem ser feitas no ambiente profissional, e as antigas podem ser renovadas.

Caranguejo

Caranguejo estará mais aberto às energias subtis do mundo espiritual. Este período pode estar relacionado com a descoberta de um novo caminho espiritual ou o regresso a um percurso já conhecido. Um amor estrangeiro pode cruzar o seu caminho ou pode conhecer alguém especial num outro país.

Leão

Leoninos e leoninas estarão mais reservados e focados na intimidade. A sensualidade aumenta, assim como a necessidade de estar perto de quem ama. Este período pode também estar relacionado com um acordo ou negociação envolvendo uma parceria financeira e uma grande soma de dinheiro. É um ótimo momento para novos investimentos.

Virgem

Virginianos e virginianas estarão mais voltados para a vida social, que ganha força e dinamismo. Novas amizades podem surgir e as antigas podem ser renovadas. Este período pode estar relacionado com a chegada de alguém especial à sua vida, seja uma nova amizade ou um novo amor. Um romance pode começar.

Balança

Balança sentirá um certo equilíbrio no dia a dia, com uma rotina mais tranquila e focada no autocuidado. Um novo projeto, pessoal ou profissional, pode ser colocado em prática. Este período é ótimo para fazer novas amizades no trabalho e também para tratamentos de beleza ou até uma cirurgia plástica.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas podem preparar-se para um período mais animado e de abertura do coração. Os solteiros podem conhecer alguém especial e um romance pode começar agora. Esta energia mantém-se ativa até ao fim do mês. Para quem já está num relacionamento, é um ótimo momento para revitalizar e renovar as energias amorosas na relação.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas estarão mais focados na vida doméstica e familiar. A sua casa torna-se o melhor lugar do mundo para estar e receber amigos. Uma renovação na decoração ou até uma pequena reforma podem trazer uma energia nova. Durante este período, estará mais caseiro e introspectivo, afastando-se do barulho social.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas estarão mais sociáveis e comunicativos, mais simpáticos e focados nos contactos pessoais e comerciais. Este período é ótimo para fazer acordos e negociações, especialmente os que envolvam novos projetos e contratos. É também um excelente momento para viagens curtas e estudos.

Aquário

Aquarianos e aquarianas estarão mais focados em questões financeiras. Um projeto pode ser aprovado e resultar num novo contrato que aumente os seus rendimentos. O dinheiro chegará com mais facilidade nas próximas semanas, mas deve evitar gastos desnecessários.

Peixes

Piscianos e piscianas estarão ainda mais abertos e recetivos, mais focados nos problemas e dificuldades da humanidade e das pessoas que amam. O amor pode bater à sua porta a qualquer momento, e um romance pode começar. Se já estiver num relacionamento, a relação será renovada pelas energias da deusa do amor.