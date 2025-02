No dia 27 de fevereiro, a Lua inicia um novo ciclo, entra na fase Nova em Peixes, entra em tensão com Júpiter em Gémeos e em ótimo aspeto com Marte em Caranguejo, marcando o início de um ciclo de abertura do coração e empatia, de maior compreensão e afeto. Estaremos todos mais inspirados e voltados para as questões subjetivas da vida. Quem estiver envolvido com artes ou temas relacionados com a espiritualidade irá notar um bom avanço nos seus projetos.

Esta é uma lunação muito positiva, que aponta para mudanças rápidas e repentinas na área da vida onde ocorre para cada um de nós. Podemos esperar um progresso nos nossos projetos, especialmente aqueles que envolvem inovação.

Todos iremos sentir a força desta energia; no entanto, cada um sentirá o impacto numa área específica do seu mapa astral.

Carneiro

Carneirianos e carneirianas estarão mais reservados e focados nas suas emoções, que passam por um processo positivo de limpeza e transformação. Nada que faça parte de um passado doloroso permanecerá. É um ótimo período para iniciar uma boa terapia ou um projeto de melhoria da saúde integral.

Touro

Taurinos e taurinas sentirão uma agradável movimentação na vida social e terão oportunidades de fazer novas e diferentes amizades, bem como bons contactos comerciais. Um projeto em equipa dá um grande salto e o seu progresso ganha força e dinamismo. Um amigo em apuros pode encontrar a solução para os seus problemas.

Gémeos

Geminianos e geminianas podem preparar-se para uma nova fase de progresso, que envolverá os seus projetos profissionais e planos de negócios. Um grande passo em frente pode ser dado na sua carreira. O período é ótimo para apresentações de projetos e palestras. Poderá receber uma nova proposta de trabalho.

Caranguejo

Caranguejos voltam-se para os estudos superiores, que podem envolver universidades, concursos públicos ou espiritualidade. Poderão sentir um forte “chamado”, uma necessidade intensa de contacto com o Sagrado. O período pode envolver a busca por uma nova filosofia de vida e caminho espiritual.

Leão

Leoninos e leoninas podem esperar boas notícias sobre as suas finanças, pois poderão surgir novas oportunidades de ganhos. O período poderá trazer bons resultados em investimentos em curso ou oportunidades de novos e promissores investimentos. Uma parceria financeira poderá ser negociada.

Virgem

Virginianos e virginianas sentirão uma agradável movimentação na vida social, com oportunidades para fazer novas amizades e, quem sabe, até iniciar um romance. Qualquer relacionamento que começar nesta fase terá a marca da seriedade, durabilidade e estabilidade, pois Saturno também está em Peixes.

Balança

Balança pode esperar mudanças positivas na sua rotina, que podem envolver um novo projeto ou até uma nova oportunidade de emprego. O período é muito positivo para os seus projetos de trabalho, mas também é excelente para iniciar um bom programa de saúde.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas sentirão um agradável dinamismo na vida social e oportunidades para conhecer pessoas novas e diferentes. Se estiver sozinho, alguém especial poderá mexer com o seu coração e um romance poderá começar. Se estiver comprometido, aproveite estes dias para desfrutar da companhia do seu amor. Um projeto criativo dará um passo em frente.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas estarão mais caseiros e focados nos seus, dando prioridade ao convívio familiar em vez de atividades sociais vazias. Também é um ótimo momento para programas intimistas com amigos. Este período é bastante positivo para se envolver na compra ou venda de um imóvel.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas estarão mais abertos e sociáveis, aproveitando as oportunidades para fazer novas amizades e contactos comerciais promissores. O período traz movimento e mudanças positivas nos projetos e na assinatura de novos contratos. Esta é uma ótima fase para iniciar um novo curso.

Aquário

Aquarianos e aquarianas podem esperar boas notícias sobre as suas finanças. Se estiver à procura de uma nova fonte de rendimento, este é um excelente momento para encontrá-la. O período pode envolver um aumento de salário ou a aprovação de um projeto que trará um incremento nos seus rendimentos e lucros.

Peixes

Piscianos e piscianas são os protagonistas desta promissora fase de mudanças e podem esperar avanços nos seus projetos pessoais e profissionais. É um período excelente para iniciar novos projetos e investir tempo em atividades ou cursos inovadores que prometem crescimento e expansão.