No dia 12 de maio, a Lua continua o seu ciclo, entra na fase Cheia em Escorpião e recebe um aspeto tenso de Úrano em Touro, indicando um período de instabilidade e uma forte tendência para a impulsividade. Este período traz um aumento da sensibilidade e uma necessidade de encerramentos, que podem ocorrer através de ruturas inesperadas. Estaremos mais nervosos, ansiosos, impacientes e com as emoções à flor da pele. Devemos estar atentos a uma forte inclinação para decisões impulsivas, motivadas apenas pela vontade de nos livrarmos rapidamente da pressão.

Durante aproximadamente três dias, viveremos situações — provocadas ou não por nós — de libertação de tudo aquilo que nos oprime, sejam pessoas, trabalhos ou circunstâncias. Algo novo surgirá após este processo e deverá começar a manifestar-se na Lua Nova em Touro, que chega marcada por uma tensão com Plutão.

A lunação em Touro promete abrir portas e trazer novas e enriquecedoras oportunidades à vida de todos nós, mesmo que isso implique transformar e deixar muitas pessoas e situações para trás. Todos sentiremos a intensidade desta fase lunar, embora cada um a vivencie numa área específica da sua vida.

Carneiro

Os nativos de Carneiro estarão mais reservados e sentirão esta fase com grande intensidade. Vivem um processo de mergulho emocional que poderá levar a ruturas inesperadas em relações íntimas. Não é uma boa altura para negociar acordos, especialmente os que envolvam parcerias financeiras ou novos investidores. Adiem novos investimentos.

Touro

Taurinos e taurinas, por fazerem parte do mesmo eixo que Escorpião, também sentirão esta fase com intensidade. Poderá envolver um relacionamento pessoal ou profissional, que pode terminar ou ser completamente renovado. Em especial, pessoas deste signo renascerão nos próximos dias.

Gémeos

Geminianos e geminianas sentirão mudanças importantes e inesperadas na sua rotina pessoal e profissional. Pode tratar-se da difícil conclusão de um projeto ou da saída de um emprego. Cuidem da saúde com mais dedicação, recorrendo a atividades que unam corpo e mente.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo poderão passar por uma dor intensa relacionada com um romance que pode terminar de forma inesperada. O período é doloroso, mas transformador. Pode também estar ligado a problemas com um filho ou à difícil finalização de um projeto criativo.

Leão

Leoninos e leoninas estarão mais sensíveis e introspetivos, sentindo uma forte necessidade de libertação. Memórias de infância e relacionadas com os pais podem vir ao de cima e transformar emoções e sentimentos que já não fazem sentido. Pode ser um período de ruturas familiares que provocam um profundo processo de renovação.

Virgem

Virginianos e virginianas sentirão um movimento intenso na vida social, com oportunidades para contactar com pessoas diferentes e pouco convencionais. A ansiedade e a impulsividade podem aumentar. Devem ter cuidado com o que dizem, pois mal-entendidos podem surgir. Os motivos por detrás da ansiedade extrema poderão ser revelados.

Balança

Os nativos de Balança devem estar atentos às finanças, pois este é um período de instabilidade e possíveis perdas. Uma das suas fontes de rendimento pode terminar repentinamente, ou as finanças podem passar por um processo de renovação. Evitem novos investimentos e mantenham o dinheiro onde está.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas serão os mais impactados por esta fase lunar, que traz mudanças inovadoras. Passam por um processo interior profundo, com uma forte necessidade de libertação e autonomia. A ansiedade e impulsividade estarão em alta, por isso evitem discussões desnecessárias. Muitas situações surgirão de forma inesperada.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas atravessam um período de recolhimento, com uma forte necessidade de se libertarem de emoções e sentimentos opressivos. Pode ser um momento solitário, de introspeção e subsequente libertação. Um ciclo termina para que outro se inicie rapidamente.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas podem sentir uma necessidade intensa de se afastarem do ruído social e priorizarem amizades mais íntimas. Um amigo pode precisar da vossa ajuda — ou o contrário. Pessoas diferentes poderão aproximar-se de vós.

Aquário

Aquarianos e aquarianas vivem um período de encerramentos rápidos e inesperados ligados ao trabalho. Um projeto poderá precisar de revisão ou ser mesmo cancelado. O momento também pode marcar uma reavaliação das escolhas profissionais feitas até agora.

Peixes

Piscianos e piscianas podem sentir vontade de encontrar um novo sentido para a vida, baseado na liberdade e autonomia. A fé e a filosofia de vida são postas em causa e transformadas. Este é um período para meditar e aprofundar-se nesse processo. Poderão decidir iniciar um novo curso superior, especialmente ligado à tecnologia de ponta.