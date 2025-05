No dia 10 de maio, Mercúrio deixa Carneiro e inicia o seu percurso através de Touro, marcando o início de um período de realismo e oportunidade para novos negócios. Assim que entra neste signo, recebe a pressão de Plutão, tornando-nos mais reservados e reflexivos, imersos em pensamentos profundos. Tornamo-nos mais determinados a transformar aquilo que for necessário.

Mercúrio rege a nossa mente e intelecto, os estudos, o comércio, a comunicação e as viagens curtas. É o mensageiro dos deuses e, por isso, rege o movimento, tanto físico como intelectual e mental.

Quando Mercúrio está em Touro, somos levados a ideias aplicáveis à vida prática e à nossa rotina. A produtividade intelectual pode aumentar, mas tudo será executado de forma mais lenta e meticulosa. Touro é um signo ligado ao trabalho, que se sente mais vivo quando percebe que algo está a ser produzido. Perde-se um pouco da criatividade — sempre presente quando Mercúrio está em signos de ar e de fogo — mas ganha-se em organização e método; há uma forte estabilidade mental.

A ansiedade diminui, assim como a agilidade mental e os debates argumentativos. Tornamo-nos mais reflexivos, mais dedicados aos estudos e a uma aprendizagem disciplinada e estruturada. Mercúrio em Touro traz alguma dificuldade em aceitar novas ideias, no entanto, ao longo dos dias, aproxima-se de Úrano, o planeta mais inventivo e inovador do zodíaco, e por isso, as características de Mercúrio em Touro acabam, de certa forma, por ser transformadas pelo toque uraniano.

Recordemos que Vénus já se encontra em Touro, e agora, com a entrada de Mercúrio, ambos os planetas são “incomodados” por Úrano para que certas mudanças ocorram. Mesmo estando em Touro, estaremos mais comunicativos e virados para o futuro, com uma forte tendência e vontade de mudar as nossas vidas, a nossa forma de pensar e comunicar, mudando também a forma como nos relacionamos.

Todos nós vamos sentir esta mudança de energia, no entanto, cada pessoa sentirá num setor específico da vida.

Carneiro

Os nativos de Carneiro iniciam uma fase mais virada para tudo o que envolve a vida material e financeira, o conforto e a segurança que o dinheiro pode proporcionar. Assim, qualquer transação financeira será favorecida, desde que feita com parcimónia e sentido de realidade.

Touro

Taurinos e taurinas, os mais impactados por este trânsito, serão novamente pressionados a deixar para trás o que já não serve e a abrir espaço para o novo. No entanto, Saturno pede para preservar aquilo que ainda faz sentido e que, com algumas transformações, pode continuar a crescer.

Gémeos

Geminianos e geminianas estarão mais focados nas emoções e nas mudanças em sentimentos que já não fazem sentido manter. O período é excelente para planear projetos pessoais e profissionais. Ainda assim, tende-se a um comportamento mais reservado e afastado das interações sociais, mesmo nas redes.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo estarão mais comunicativos e sociáveis, mais voltados para os relacionamentos, sobretudo os comerciais e de amizade. O momento é favorável para estabelecer novos contactos profissionais, especialmente com grandes empresas. Ótimo também para trabalhos em equipa.

Leão

Leoninos e leoninas estarão totalmente focados na vida profissional e na carreira, que exigirá mudanças importantes. Devem envolver-se em projetos inovadores ou trazer novidades para os projetos em curso. Uma reviravolta na área de trabalho pode ocorrer — ou pode ser uma escolha sua mudar de rumo.

Virgem

Virginianos e virginianas sentirão um movimento favorável ligado a publicações, multimédia, contacto com estrangeiros e uma enorme vontade de adquirir novos conhecimentos. Estudos universitários ou cursos de línguas estarão especialmente favorecidos.

Balança

Os nativos de Balança estarão mais voltados para estratégias de negócio. Acordos vantajosos podem ser alcançados, especialmente se estiverem envolvidos em projetos inovadores. Negociações com grandes valores podem ocorrer, mas é necessária atenção e uma boa dose de realismo antes de tomar decisões importantes.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas estarão com o foco nos relacionamentos, especialmente de amizade e comerciais. É um bom momento para firmar parcerias e sociedades. Novas amizades podem surgir e as antigas podem ser renovadas. Estará mais aberto e comunicativo.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas devem preparar-se para mudanças na rotina, especialmente no trabalho, que certamente se tornará mais intenso. Mantenha uma agenda flexível, pois os imprevistos surgirão e, embora desafiantes, vão conduzir a melhorias importantes neste setor.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas viverão um período socialmente mais agitado, mesmo que pelas redes. Com Vénus e Mercúrio juntos a Urano em Touro, pode surgir uma paixão inesperada e intensa por alguém diferente. Uma atração surpreendente pode mexer com o coração.

Aquário

Os aquarianos e aquarianas sentirão uma agitação em casa e junto da família. Os encontros familiares e com amigos no lar poderão aumentar — respeitando as normas de segurança, claro. Uma mudança de residência ou negociações de compra e venda de imóveis não estão descartadas.

Peixes

Piscianos e piscianas vão experienciar um novo movimento na vida social e uma maior aproximação de amigos, mesmo que virtualmente. Este período poderá envolver a negociação de um novo projecto, com potencial para se tornar um contrato e trazer mudanças à rotina. Viagens e estudos são amplamente favorecidos.