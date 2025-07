Sol a descer, copo a subir, alma leve. Há rituais que nos sabem a verão, e Aperol Spritz está prestes a transformá-los em verdadeiros momentos de celebração. Este ano, o icónico laranja está de volta com uma nova missão: espalhar fins de tarde inesquecíveis de norte a sul do país. Só temos de aceitar o convite.

“Turn On The Sunset” não é apenas um slogan – é um mapa vibrante de experiências que agitam o verão até setembro. Literalmente. Basta aceder a Turn On The Sunset map e descobrir onde vão acontecer os sunsets que prometem pôr a rotina em pausa e os sorrisos em modo “verão eterno”.

Aperol Spritz “acende” sunsets de norte a sul do país com brindes e surpresas Aperol Spritz/João Cautela

Dos bares, rooftops, quiosques e restaurantes do norte ao sul do país – na zona do Porto, Lisboa, Costa da Caparica e, pela primeira vez, descendo até ao Algarve, os Sunsets Aperol Spritz transformam bares, esplanadas e terraços em palcos ao ar livre, onde o sol é o DJ, a cidade o cenário e nós somos os protagonistas.

Mas há mais. Em cada sunset, esperam-nos surpresas, brindes exclusivos e ativações que prometem elevar o final do dia a um novo patamar.

Aperol Spritz “acende” sunsets de norte a sul do país com brindes e surpresas Aperol Spritz/João Cautela

Mas o que faz do Aperol Spritz uma escolha tão especial? Criado em 1919, em Pádua, pelos irmãos Barbieri, este aperitivo conquistou o mundo com a sua cor laranja vibrante e o seu sabor inconfundível — suave, ligeiramente amargo e deliciosamente refrescante. A sua fórmula leve e de baixa graduação alcoólica transforma-o na bebida ideal para brindar em boa companhia, tornando cada momento mais leve, mais descontraído e mais memorável.

Este verão, Turn on the Sunset. Porque os melhores fins de tarde ainda estão por vir.