O verão vai saber a Aperol Spritz no festival MOGA Caparica

Há sabores que sabem a verão. E depois há Aperol Spritz — que não só sabe, como parece, cheira e dança no nosso copo como o verão. É aquela combinação laranja-tangerina que nos transporta automaticamente para uma esplanada à beira-mar, ou para aquele pôr do sol para partilhar com amigos e música boa.

Um cenário que ganha contornos reais no MOGA Caparica, com a Praia da Morena a receber um dos festivais mais cool da temporada. De 30 de maio a 1 de junho, Aperol Spritz junta-se à festa, trazendo consigo o seu inconfundível espírito laranja.

No Aperol Sunset Spot e no Aperol Corner, os festivaleiros são convidados a "Turn on the sunset!" O Aperol Corner oferece um bar próprio, ideal para relaxar e aproveitar a golden hour com um Aperol Spritz bem fresco. Já o Aperol Sunset Spot promete experiências para guardar na memória, com surpresas diárias, brindes exclusivos e espaços instagramáveis para partilhar com amigos.

Mas o que torna Aperol Spritz tão especial? Criado em 1919 pelos irmãos Barbieri, em Pádua, Itália, este é um aperitivo de cor laranja vibrante, com um sabor suave, ligeiramente amargo e refrescante. Uma combinação refrescante e de baixa graduação alcoólica que nos conquista e que a torna uma escolha popular para momentos de convívio e celebração.

A popularidade de Aperol Spritz não se deve apenas ao seu sabor. A sua estética apelativa e cor carregada de boa energia tornaram-no um favorito nas redes sociais, especialmente no Instagram, onde a hashtag#AperolSpritz é sinónimo de verão, estilo e boa disposição.

A presença de Aperol Spritz no MOGA Caparica é uma celebração da alegria de viver, da amizade e da música. É um convite a brindar ao verão, a criar memórias inesquecíveis e a partilhar momentos autênticos. Porque, no fundo, o verão é isso mesmo: sol, praia, música e um Aperol Spritz na mão.