Nos dias mais quentes não há nada melhor do que chegar ao fim da tarde e beber um delicioso cocktail bem fresquinho.

Para que não lhe faltem ideias, a loja online PMC ao Domicílio traz-lhe quatro cocktails diferentes que pode facilmente fazer em casa.

Morangoska – Vodka e morangos, não há como errar

Se é fã de morangos, este é o cocktail perfeito para terminar o seu dia. Corte o morango em pedaços e coloque-os no copo.

Depois, adicione uma lima em gomos e adicione ao copo com duas colheres de açúcar, 1cl de sumo de limão e bata com um pilão antes de adicionar gelo a gosto e 5cl de vodka Smirnoff ou Eristoff. Enfeite o copo com um morango cortado e já está!

Tequila Sunrise – para acompanhar o pôr do sol

Nada melhor para acompanhar o pôr do sol do que um copo de Tequila Sunrise. Num copo misturador coloque 2 doses de sumo de laranja, gelo a gosto, 1 dose de tequila Patrón Silver ou Don Julio Blanco e balance para misturar.

Depois, coloque no copo em que a bebida será servida e adicione cuidadosamente a groselha, que irá diretamente para o fundo do copo. Decore e sirva.

Whisky Sour – porque o amargo também refresca

Surpreendentemente delicioso, o Whisky Sour é bastante simples de fazer. Prepare um copo com gelo, adicione 5cl de Whisky Ballantine’s ou Grant’s e adicione 2 colheres de chá de açúcar, 1 cl de sumo de limão e 1 clara de ovo.

Mexa os ingredientes bem, por causa da clara de ovo, até que se misturem, e decore com uma rodela de limão. Depois, resta brindar ao verão.

Gins – o clássico que nunca falha

Os Gins têm o seu próprio mundo e pode optar pelo simples Gin Tónico, ou por algo mais elaborado.

Para um Gin Tónico de frutos vermelhos, não é preciso dificultar: num copo de gin coloque uma saqueta de chá de frutos vermelhos, adicione o gelo e 50ml de uma garrafa de Gordon’s ou Tanqueray.

Espere 2 minutos para a infusão ficar completa e complete com a água tónica e frutos vermelhos congelados para um efeito máximo.