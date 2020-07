Tirar a rolha para arejar o vinho antes de o servir

Para arejar/decantar um vinho não basta retirar a rolha, há que colocá-lo em contacto com o ar, transferindo-o para um decanter cuidadosamente, especialmente se for um vinho velho e apresentar sedimentos.

Para decantar o vinho devo agitar bem a garrafa

Claro que não. Para consumir um vinho que tem depósitos e necessita de ser decantado, deve manter a garrafa em pé, durante 24 a 48 horas, para que a decantação seja mais fácil e os sedimentos não passem para o decanter.

Cheirando a rolha consigo perceber se o vinho tem defeitos

De facto, um dos defeitos que pode surgir no vinho é o “cheiro a rolha" (mofo, humidade), tecnicamente designado como TCA, e sim é detetável na rolha. Contudo para se perceber se um vinho tem defeitos é sempre necessário cheirá-lo e prová-lo.

No tempo quente há que refrescar bem os brancos e os rosés

Refrescar demasiado significa inibir vários aromas. Estes como são voláteis não se libertam aquando do serviço e agitação no copo. A temperatura afeta a perceção gustativa e, como tal, devem ser respeitadas as temperaturas de serviço recomendadas nos contra-rótulos. Para tal antes de servir, deve usar as diferentes zonas do frigorífico (prateleira de cima, meio, baixo ou porta) para refrigerar e deve usar um frapé com gelo para manter a temperatura.