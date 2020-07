Portugal, Redondo, Herdade do Freixo

Na imagem vemos o grande átrio central da adega que desce 40 metros no solo. A obra é do arquiteto Frederico Valssassina. Em 2018, venceu um dos prémios “Edifício do Ano”, atribuído pela ArchDaily, uma das maiores comunidades internacionais online de arquitetura. Já em 2019, arrecadou o galardão "Melhor Enoturismo", pela Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

Herdade do Freixo

Huesca, Espanha, Bodega Sommos

Esta é uma das adegas mais modernas da Espanha. O edifício assemelha-se a uma borboleta.

La Rioja, Espanha, Marques de Riscal

Frank Gehry, o arquiteto canadiano que projetou, por exemplo, o famoso Museu Guggenheim Bilbao, é o pai desta adega Marques de Riscal. A assinatura visual do arquiteto está bem patente.

Umbria, Itália, Herdade Castelbuono di Bevagna

A “Carapaça” como é conhecida esta adega, constitui-se por uma enorme cúpula coberta de cobre.

Piedmont, Itália, Monsordo Bernardina

Em 2009, esta casa produtora de vinhos italiana inovou ao integrar na antiga estrutura uma cúpula com vista de 180º sobre as vinhas da propriedade.