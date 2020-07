O edifício da autoria de Gehry, epicentro de toda a adega, alberga um hotel de três estrelas e dois restaurantes, o Bistro 1860, de cozinha tradicional e um vanguardista, o Marqués de Riscal, que recebeu em 2011 uma estrela Michelin. Toda a estrutura parece ser pensada para fugir a classificações que possamos invocar quando por palavras queremos construir a imagem de uma adega. Ela existe, na forma do primeiro edifício do século XIX, depois ampliado em 1883. Estruturas em pedra pardacenta, atualmente aninhadas neste gigante de telhados ondulantes de titânio, em contorções e num trio de cores que vão do rosa, representando o vinho, ao dourado, em alusão à rede em malha que envolve parte das garrafas, e à prata, por referência às cápsulas, também das garrafas.

Um colosso que se apresenta, assim que franqueamos as sebes altas de vegetação, depois de deixarmos o centro de acolhimento ao visitante. Amparados por um caminho de alfazema aproximamo-nos da estrutura que mimetiza um movimento ondulatório, ao correr do vento fresco que desce desde as montanhas Cantábricas, a norte. A sul, erguem-se os Picos de Urbión. De permeio, este Vale do Ebro, a 500 metros de altitude, de solos calcários, beneficiando do aconchego entre as duas cordilheiras montanhosas. Aqui, o microclima congemina para a produção de uva, abrigado das aragens do Mar Cantábrico que impossibilitaria a vinha. Isto mesmo escutamos da voz do nosso guia enquanto passeamos entre fileiras de uma vinha em estaca, a pouco mais de 50 metros do hotel, estrutura que integra o complexo denominado “Cidade do Vinho” e que inclui um SPA, com vinoterapia.

Ficamos, ainda, a saber que toda a vindima, nos 1500 hectares da casa Marquês de Riscal, é feita à mão e que as dezenas de néctares com assinatura deste produtor, alguns provindo de vinhas com 70 anos, utilizam, maioritariamente, a casta Tempranillo (mais de 90%), Graciano (cerca de 7%), entre outras. Castas que feita a vindima irão descansar já sob a forma de mostos no ponto seguinte da visita.

É-nos franqueado acesso às adegas. Uma primeira, ampla, onde descansam 24 cubas de madeira, cada uma com capacidade para 14 mil quilos de uva. Dentro das cubas opera-se, logo após a vindima, que decorrerá já com agosto adiantado e setembro estreado, a primeira fermentação, a alcoólica, etapa inaugural do milagre de levar a uva até ao vinho. Depois, hão de descansar os vinhos em 12 tinas de oito mil litros, numa outra sala da adega, onde se dá a fermentação malolática. Finalmente, nesta viagem nas sombras da adega, onde a temperatura se mantém nos 15 ºC, vai o vinho estagiar em longos e silenciosos corredores. Nestes, uma multidão de 37 mil barricas perfilam-se em fiadas continuas. Cada uma destas barricas de carvalho francês (também as há de carvalho americano) com capacidade para 250 litros. Nenhuma delas com um tempo de vida útil superior a dez anos. Findo este período não termina o tempo destas guardiãs de néctares. A Marqués de Riscal vende-as para acolherem, numa segunda vida, outras bebidas como o Whisky ou a Genebra.

Não finda a visita sem que se dê a incursão à joia da coroa da Marqués de Riscal. Guardadas a sete chaves na adega velha, centenas de milhares de exemplares dos vinhos históricos deste produtor do norte espanhol. Há, inclusivamente, como nos explica o guia, garrafas de 1860. Vinhos únicos com direito a conhecerem a luz do dia em momentos especiais. Um deles, em 2008, aquando dos Jogos Olímpicos de Pequim. Por agora, nenhuma das garrafas irá conhecer a luz do dia. Apaga-se a luz e, entre paredes centenárias, o vinho ganha sabedoria até uma próxima visita.