Todos os sábados e domingos, até ao final do verão, o chef Udi Barkan apresenta uma nova pop-up de brunch no rooftop da Ando Living, no 10.º piso da Rua Alexandre Herculano, em Lisboa. A iniciativa decorre entre as 10h30 e as 15h00 e resulta de uma colaboração com Ricardo José Lopes e a Ando Living.

O projeto, designado "Udi’s Brunch at Ando Living Rooftop", propõe uma ementa inspirada na gastronomia mediterrânica e na sazonalidade dos ingredientes. A refeição inclui um buffet com frutas grelhadas, gaspacho, saladas, manteigas artesanais e pães, assim como pratos quentes e sobremesas de assinatura do chef.

“O brunch mediterrânico não é apenas uma refeição, é uma tradição”, afirma Udi Barkan. “É sobre o convívio, partilhar experiências e saborear o momento”.

Chef Udi Barkan lança brunch de verão no rooftop da Ando Living em Lisboa créditos: Divulgação

O menu completo tem o valor de 37€ e inclui entradas, prato quente, sobremesa e acesso ilimitado ao buffet. Entre as propostas destacam-se o Börek de alperce, o Tiramisu de beterraba e versões reinventadas de pratos como shakshuka, ravioli de curgete e crème brûlée de batata-doce.

Segundo Charlotte Lecarpentier, responsável de marketing do grupo Ando Living, “o Udi’s Brunch é uma iniciativa que promove o encontro entre lisboetas e hóspedes, dando forma ao nosso conceito de hospitalidade que convida à imersão na cultura local”.

O espaço, com vista sobre a cidade e o rio, é reservado a visitantes com marcação prévia e pretende conjugar gastronomia, convívio e vista urbana num único cenário.