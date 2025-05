No dia 20 de Maio, o Sol despede-se de Touro e inicia a sua caminhada através de Gémeos. Deixamos para trás a vibração do elemento terra e começamos a sintonizar com a energia do elemento ar. Com a entrada do Sol neste signo, a comunicação melhora, tal como todos os processos mentais e intelectuais. A nossa mente torna-se mais curiosa e sentimos vontade de procurar novos conhecimentos.

Gémeos é o signo das trocas, do comércio, mas também da comunicação e do movimento. O comércio tende a melhorar, assim como tudo o que envolve acordos, negociações e vendas. Como Gémeos rege o sistema nervoso, estaremos todos mais ansiosos, impulsivos, agitados e impacientes.

Todos vamos sentir a mudança de energia do elemento Terra para o Ar, mas cada signo irá experienciar essa transformação numa área específica da vida.

Carneiro

Os nativos de Carneiro podem esperar ainda mais dinamismo e uma melhoria significativa na comunicação, especialmente se estiverem envolvidos no ensino ou aprendizagem. Este período pode incluir a negociação de um projecto que rapidamente evoluirá para um novo contrato de trabalho.

Touro

Os taurinos continuam focados nas finanças, que passam por uma fase de maior equilíbrio. No entanto, convém lembrar que Urano permanece em Touro, promovendo mudanças e possíveis despesas inesperadas — que devem ser cuidadosamente controladas. Investimentos, sobretudo em criptomoedas, estão favorecidos.

Gémeos

Os geminianos vão sentir um progressivo regresso da sua energia vital. É o momento ideal para começar a colocar em prática os projetos pensados nas últimas semanas. Este novo ano astrológico será marcado pela presença do Sol, de Vénus e de Júpiter no vosso signo, o que beneficiará toda a vossa vida, sobretudo os contactos pessoais e profissionais.

Caranguejo

Os nativos de Caranguejo sentirão uma forte necessidade de introspeção, recolhimento e silêncio. A energia vital tende a diminuir, marcando o início de um período de balanço do último ano. É uma excelente fase para planear um novo projeto a ser lançado em breve.

Leão

Os leoninos vão notar um aumento na vida social e uma maior proximidade com amigos, antigos e novos — mesmo que apenas através das redes sociais. Projetos em grupo, especialmente ligados a grandes empresas, clubes ou instituições, ganham destaque neste período.

Virgem

Os virginianos poderão contar com mais visibilidade e uma imagem social e profissional reforçada. Este período traz reconhecimento pelos vossos talentos. Um novo projeto ou uma promoção podem surgir, assim como resultados promissores de um negócio próprio.

Balança

Os nativos de Balança estarão mais entusiasmados com projetos ligados a publicações, multimédia, empresas internacionais ou contactos com estrangeiros. As viagens, sobretudo as internacionais, estão favorecidas. É também um excelente período para se dedicarem à espiritualidade.

Escorpião

Os escorpianos podem envolver-se em acordos e negociações relacionadas com finanças partilhadas ou parcerias. Investimentos, financiamentos e empréstimos estão favorecidos. Se estiverem a passar por um processo de divórcio, poderão beneficiar de soluções positivas.

Sagitário

Os sagitarianos vão sentir maior dinamismo nas relações pessoais e profissionais. Este é um bom momento para negociar parcerias comerciais ou iniciar uma sociedade. O período também é bastante positivo para relações afetivas.

Capricórnio

Os capricornianos vão notar um aumento de ritmo no quotidiano, com muitas atividades e compromissos. Um novo projeto pode surgir e trazer movimento à rotina. Se estiverem à procura de novas oportunidades profissionais, podem receber boas notícias nas próximas semanas. Também é um bom período para cuidar da saúde.

Aquário

Os aquarianos vão experienciar ainda mais movimento na vida social e atrair pessoas interessantes, mesmo através do mundo digital. Um romance pode começar a qualquer momento. Este também é um período fértil para projetos criativos e artísticos.

Peixes

Os piscianos estarão mais virados para o lar e para os assuntos familiares. O trabalho remoto (ou em casa) será especialmente produtivo. Pode haver negociações ou acordos relacionados com compra ou venda de imóveis. Uma possível mudança de residência também não está fora de questão.