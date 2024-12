Deixamos para trás a vibração do elemento Terra e começamos a sentir a energia do elemento Ar.

Contudo, o planeta mais agradável do zodíaco une-se ao intenso e profundo Plutão, entrando na difícil vibração que temos enfrentado com a oposição de Plutão a Marte. Os primeiros dias serão marcados por uma tensão bastante intensa, despertando novamente a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre os nossos relacionamentos mais próximos, especialmente os pessoais.

Vénus rege os nossos relacionamentos e está ligado à forma como damos e recebemos amor e afeto. Em Aquário, um signo de liberdade e independência, priorizaremos mais as amizades do que o amor romântico. Contudo, em tensão com Marte e unido a Plutão, passamos por um período de questionamento e de análise profunda sobre como nos relacionamos e como desejamos relacionar-nos no futuro.

Relacionamentos abusivos, marcados por ciúmes, possessividade ou mantidos apenas por hábito tendem a terminar, pois este período apela sobretudo à nossa capacidade e necessidade de entrega e de criar vínculos genuínos. Com Marte, o deus da guerra e das conquistas, em Leão, signo oposto que partilha o eixo com Aquário, podemos esperar um período de discussões acesas e conflitos, que devem ser evitados a todo o custo. Esta energia intensa durará até cerca do dia 15. Após essa data, tudo fluirá com mais leveza e naturalidade.

Vamos todos sentir a pressão desta energia, mas cada signo será impactado de forma diferente.

Como Vénus em Aquário vai influenciar o seu signo:

Carneiro (Áries)

Os nativos de Carneiro vão sentir inicialmente um movimento agradável na vida social, que se intensifica e traz problemas à medida que os dias passam. Esteja atento a discussões com amigos e dificuldades nas equipas de trabalho.

Touro

Os nativos de Touro vão estar focados em projetos profissionais e planos de negócios que podem passar por mudanças importantes. A visibilidade aumenta, mas é crucial preservar a imagem social e profissional. Evite exposições excessivas e aproveite para rever projetos.

Gémeos

Os nativos de Gémeos vão estar voltados para projetos ligados à internet e multimédia, que podem enfrentar contratempos e levar a alterações importantes. Viagens e estudos serão favorecidos, mas podem trazer imprevistos.

Caranguejo (Câncer)

Os nativos de Caranguejo devem prestar atenção às finanças. Embora possa haver promessas de ganhos, este não é um bom período para novos investimentos, pois há risco de perdas. Mantenha o seu dinheiro estável e evite movimentações arriscadas.

Leão

Os nativos de Leão vão sentir um movimento intenso na vida social, mobilizando relações pessoais e profissionais. Novas e intensas amizades podem surgir, mas tenha cuidado a quem se aproxima. Não é um bom momento para começar novos relacionamentos.

Virgem

Os nativos de Virgem vão enfrentar um movimento intenso na rotina, que pode desorganizar-se ao longo do tempo. Um projeto exigente e importante pode ser o responsável pela perda de controlo da sua agenda. Este é um bom período para investir na saúde.

Balança (Libra)

Os nativos de Balança vão ver um movimento intenso na vida social, com a aproximação de pessoas diferentes. Um romance profundo e sensual pode surgir, mas não há garantia de estabilidade.

Escorpião

Os nativos de Escorpião devem evitar conflitos domésticos e familiares, pois podem levar a rutura. Também pode haver negociações intensas para a compra ou venda de imóveis. Mudanças de casa não estão descartadas.

Sagitário

Os nativos de Sagitário vão sentir maior ansiedade e impulsividade, sendo necessário cuidado com palavras e ações que possam ser agressivas. Contudo, o período é favorável para estudos e leituras.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio devem estar atentos aos gastos, pois podem surgir imprevistos financeiros. Não é um bom momento para investimentos, empréstimos ou novos empreendimentos. O ideal é poupar.

Aquário

Os nativos de Aquário vão ser os mais impactados pela entrada de Vénus e Marte no seu signo. Devem evitar ações agressivas, pois há tendência para desânimo e depressão. Não é uma boa altura para começar novos relacionamentos pessoais ou profissionais.

Peixes

Os nativos de Peixes vão estar mais introspectivos e pensativos. Esta é uma boa altura para investir em atividades que promovam o equilíbrio emocional e mental como meditação, yoga ou terapia.