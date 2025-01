Plutão representa Hades na mitologia, o deus dos infernos pessoais e coletivos. Rege Escorpião e os processos de morte e renascimento que todos enfrentamos nas nossas vidas. Em Aquário, Plutão promete um salto tecnológico que nos vai levar a patamares inimagináveis. Contudo, também traz à superfície insatisfações sociais e políticas, o que pode provocar revoluções, guerras civis e conflitos realizados com alta tecnologia.

A nível individual, todos vamos sentir esta mudança de energias a partir dos últimos minutos do dia 19, quando Plutão entra definitivamente em Aquário, onde vai permanecer durante duas décadas. Os signos mais impactados serão Aquário, Leão, Touro e Escorpião, especialmente em 2024, para aqueles que possuem Sol, Lua, ascendente ou planetas nos primeiros 5 graus destes signos.

Os processos de Plutão são lentos, mas definitivos. É um ciclo de morte e renascimento, sendo a morte física o último estágio. Estes processos são interiores, centrados no ego. O pequeno ego morre para renascer numa vibração mais elevada, num processo profundo, intenso e transformador.

Como Plutão em Aquário vai impactar cada signo:

Carneiro

Os nativos de Carneiro vão sentir um grande alívio, pois foram dos mais impactados pela passagem de Plutão por Capricórnio. O trabalho e a carreira vão deixar de ser o foco principal, dando lugar a projetos em equipa. É possível que se dedique de corpo e alma a um projeto social.

Touro

Os nativos de Touro entram numa nova fase na carreira, que passará por mudanças importantes e significativas, perceptíveis logo a partir de 19 de janeiro. Este período pode marcar uma ascensão gradual ao poder, ao longo de anos com altos e baixos.

Gémeos

Os geminianos vão sentir um "chamamento do alto" e uma urgência em encontrar sentido para certos acontecimentos nas suas vidas. Este ciclo pode envolver uma nova formação universitária ou um mergulho profundo no estudo da espiritualidade e numa nova filosofia de vida.

Caranguejo

Depois de um longo período focado nos relacionamentos, os nativos de Caranguejo voltarão a atenção para as finanças. Sentirão uma forte necessidade de construir bases materiais sólidas. Surgirão novas parcerias financeiras, assim como oportunidades de grandes investimentos.

Leão

Os nativos deste signo vão concentrar-se nas relações pessoais e profissionais. O aprendizado ocorrerá através dos relacionamentos. Se já estiver numa relação, é possível que enfrente uma crise que levará à transformação e profundidade. Se estiver solteiro, poderá surgir um relacionamento íntimo que desencadeará grandes mudanças.

Virgem

Os nativos deste signo vão enfrentar mudanças estruturais na rotina pessoal e de trabalho. É um período em que podem assumir cargos mais elevados, com maior poder. Adicionalmente, a saúde exigirá atenção redobrada, podendo surgir a necessidade de transformar hábitos e cuidar do corpo e da mente.

Balança

Os nativos de balança vão sentir necessidade de construir uma identidade mais sólida, focada na autoestima e no amor-próprio. Este processo pode ser desencadeado por um romance transformador, pela chegada de um filho ou pela realização de um projeto criativo.

Escorpião

Os escorpianos vão sentir desconforto na sua "casa interna" e no lar físico. Este período pode incluir a compra ou a venda de uma casa, mudanças de residência ou até de país. Um dos pais pode precisar de apoio e cuidados. A vida familiar passará por transformações significativas.

Sagitário

Os sagitarianos vão estar mais focados na aquisição de conhecimentos, mergulhando em processos de transformação cerebral que poderão levar a mudanças de vida. O período também pode envolver a assinatura de um contrato significativo.

Capricórnio

Após 16 anos de desafios com Plutão no seu signo, os nativos de Capricórnio voltarão a dedicar-se à construção de bases financeiras mais sólidas e realistas. Apesar de altos e baixos, a caminhada em direção à estabilidade e riqueza material será marcada por progressos consistentes.

Aquário

Os aquarianos vão sentir um "tremor" nas suas vidas, especialmente aqueles com Sol ou ascendente até aos 5 graus. Muitas mudanças, internas e externas, estão previstas. Apesar do desconforto inicial, estas mudanças levarão ao crescimento e a um equilíbrio maior.

Peixes

Os nativos de Peixes vão sentir uma revolução emocional interior, com conteúdos inconscientes a emergirem. Este é um período ideal para aprofundar a espiritualidade ou iniciar uma terapia. Representa o encerramento de um grande ciclo na sua vida.

A influência de Plutão em Aquário será intensa e transformadora, marcando os próximos 20 anos com mudanças profundas no coletivo e no individual.