Plutão é, sem sombra de dúvida, o planeta mais poderoso do zodíaco -- está relacionado com o nosso destino, com tudo o que não conseguimos mudar através do nosso pequeno e frágil ego. É Hades na mitologia, o deus dos infernos pessoais e coletivos. Este planeta é regente de Escorpião e dos processos de morte e renascimento que todos enfrentamos nas nossas vidas.

Em Aquário, Plutão promete um salto na tecnologia que nos vai levar a patamares inimagináveis

O mais poderoso do zodiáco traz à tona as insatisfações sociais e políticas, situação que pode provocar muitos focos de revoluções, guerras civis e guerras efetivas e realizadas com alta tecnologia.

Individualmente, vamos sentir a mudança de energias a partir dos últimos minutos do dia 19, quando Plutão entra definitivamente em Aquário, onde vai ficar durante duas décadas.

Os signos mais impactados serão Aquário, Leão, Touro e Escorpião; em 2024, os que possuem Sol, Lua, ascendente ou planetas nos primeiros 5 graus desse signo.

Os processos de Plutão são lentos, mas definitivos. Morremos para renascer e vamos recordar que a morte física é a última das mortes, portanto, os processos são egóicos, interiores.

O nosso pequeno ego morre para renascer numa vibração mais elevada e este processo é realmente profundo, intenso e transformador.

Cada signo vai sentir num setor específico da sua vida a entrada do poderoso Plutão em Aquário:

Carneiro

Quem é do signo Carneiro vai sentir um grande alívio, pois este é um dos mais impactados pela passagem de Plutão por Capricórnio. O trabalho e a carreira vai deixar de ser o foco do Carneiro, que vai passar a construir algo relacionado a projetos em equipa. É possível que se dedique de corpo e alma a um projeto social.

Touro

Taurinos e taurinas começam uma nova fase na carreira, que passa por mudanças importantes e significativas, o que poderá ser sentido assim que Plutão entrar em Aquário, no dia 19. O período pode estar relacionado com ascensão ao poder, que acontecerá ano após ano, face a altos e baixos.

Gémeos

Geminianos e geminianas vão sentir uma espécie de chamamento do "alto". Uma certa urgência em encontrar um sentido para alguns acontecimentos nas suas vidas. O longo período pode envolver uma nova formação universitária ou um mergulho no estudo da espiritualidade e de uma nova filosofia de vida.

Caranguejo

Os caranguejos, após uma longa fase totalmente focada nos relacionamentos, vão se voltar para as finanças e vão começar a sentir uma forte necessidade de construir bases mais fortes e sedimentadas na vida material. É uma fase em que novas parcerias financeiras surgem, assim como grandes investimentos.

Leão

Os Leões vão voltar-se para os relacionamentos pessoais e profissionais. O ensinamento surge através das relações. Se estiver num relacionamento, é provável que comece a viver uma crise até que este se transforme e se aprofunde. Se estiver só, uma relação íntima pode chegar e começar o processo de transformação.

Virgem

Vão sentir uma mudança estrutural na rotina pessoal e de trabalho. É um tempo em que vão poder assumir cargos mais elevados, de maior poder. É um período em que a necessidade de equilíbrio na saúde fica mais intensa e pode começar um sério programa de transformação do corpo e da mente.

Balança

Quem é do signo balança vai sentir que chegou a hora de construir uma identidade firme e uma boa auto estima e amor próprio. O processo poderá começar com um romance, que será o palco das transformações. As mudanças podem também acontecer com a chegada de um novo filho ou de um projeto criativo.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas vão começar a sentir um certo incómodo na sua casa interna e na de tijolo e cimento. Pode ser um período de compra ou venda de um imóvel seguido da mudança de casa, de cidade ou de país. Um dos seus pais vai poder precisar de apoio e cuidados nesta fase. A vida familiar passa por mudanças significativas.

Sagitário

As pessoas de sagitário vão estar mais voltadas para a aquisição de conhecimentos, que se aprofunda a cada ano. É possível que se envolvam num processo de mudanças profundas em padrões cerebrais que terá como consequência uma mudança de vida. O período pode envolver a assinatura de um grande contrato.

Capricórnio

Quem faz parte deste signo poderá orientar-se com mais força e dedicação à construção de bases financeiras mais firmes e realistas, depois de 16 anos a sofrer com a influência de Plutão. Entre altos e baixos, os degraus na direção da riqueza material serão alcançados.

Aquário

Quem é do signo Aquário vai sentir uma espécie de tremor na suas vidas, especialmente os que possuem Sol ou ascendente até os 5 graus. Muitas coisas mudam dentro e fora das pessoas deste signo. Não se deve ter medo destas mudanças, pois acontecem na direção do crescimento e do equilíbrio maior.

Peixes

Vão sentir um forte incómodo interior, como se suas emoções começassem um processo de revolução. São os conteúdos inconscientes vindo à tona. É um ótimo período para se dedicar à espiritualidade e/ou começar uma boa terapia. Quem é de Peixes começa a finalização de um grande ciclo.