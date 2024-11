Nesta segunda-feira, dia 04 de novembro, Marte deixa Caranguejo, onde foi intensamente impactado pelas energias de Plutão em Capricórnio nas últimas semanas, e inicia o seu percurso através de Leão. Deixamos para trás uma vibração aquática, subjetiva, emocional e, pode-se dizer, visceral, e entramos num modus operandi mais objetivo, assertivo e bastante agressivo. Marte ficará retrógrado ainda este ano, no dia 06 de dezembro, e retoma o movimento direto apenas em 2025.

É importante lembrar que a agressividade sempre foi vista com maus olhos na nossa sociedade; no entanto, se soubermos direcioná-la de forma construtiva, podemos conquistar e construir inúmeras coisas. A agressividade, quando aliada à nossa vontade e utilizada de forma criativa, torna-nos donos de nós mesmos e da nossa vida.

Marte continuará sob pressão de Plutão este ano, pois Plutão regressa a Aquário a 20 de dezembro, mudando o eixo de atuação do aspeto tenso entre esses dois planetas.

Marte em Leão é naturalmente agressivo, e devemos estar conscientes e atentos para que a nossa agressividade seja bem utilizada. Esta posição de Marte torna-nos mais fortes, corajosos e autoconfiantes. A nossa criatividade aumenta, assim como a energia vital, e todos estaremos mais determinados a alcançar os nossos objetivos e metas, tanto na vida pessoal como no trabalho. As emoções intensificam-se, e as paixões e a possessividade tornam-se mais evidentes.

Em tensão com Plutão, podemos esperar uma agressividade muito mais aberta e direta do que quando Marte estava em Caranguejo e Plutão em Capricórnio. Conflitos de poder, assim como a queda de poderosos, estarão presentes neste final de ano. As guerras também serão muito mais abertas e diretas.

Todos sentimos a mudança da energia astral, no entanto, cada um de nós sentirá uma maior influência de Marte em Leão numa área específica da vida.

Carneiro

Carneiros preparem-se para algumas aventuras românticas neste período; uma pessoa diferente, mas com algo de familiar, pode cruzar o seu caminho e mexer intensamente com o seu coração; uma paixão pode surgir. Se já está numa relação, aproveite esta energia intensa para dinamizar o relacionamento.

Touro

Taurinos estarão mais envolvidos em atividades domésticas, que se tornam mais intensas, e na vida familiar. Pode ser que decida iniciar uma renovação na sua casa ou até mudar-se de residência, cidade ou país. O trabalho em home office torna-se mais intenso e você estará mais produtivo.

Gémeos

Geminianos sentirão ainda mais necessidade de movimento, de fazer viagens curtas e de procurar novos conhecimentos. O período será intenso, e estará determinado a alcançar os seus objetivos. O facto de que nada cairá do céu aumentará a sua determinação e energia.

Caranguejo

Cancerianos devem prestar atenção às finanças, pois, ao mesmo tempo que estarão determinados a alcançar metas financeiras, podem surgir despesas inesperadas. O período é ótimo para ganhar dinheiro, para procurar e encontrar novas formas de aumentar os rendimentos.

Leão

Leoninos serão os mais impactados, tornando-se ainda mais agressivos e determinados a alcançar os seus objetivos, tanto na vida pessoal como na profissional. O período promete ser bastante dinâmico e produtivo, mas deve ter cuidado com o excesso de energia que pode levar à destrutividade e até a acidentes.

Virgem

Virginianos poderão sentir uma queda na energia vital, por isso o período pede um cuidado mais atento com a saúde. É um excelente momento para planear projetos nos bastidores e para dedicar-se a atividades que unam mente e corpo, como uma boa massagem, a prática de ioga e a meditação.

Balança

Librianos estarão mais sociáveis e com uma forte necessidade de movimento, de se divertirem e de encontrar amigos. No entanto, ainda devem respeitar as normas e os limites. É possível que seja convidado para gerir um novo projeto e equipa de trabalho.

Escorpião

Escorpianos podem preparar-se para um trabalho intenso, pois estarão determinados a alcançar metas e objetivos na carreira, seja por iniciativa própria ou de superiores. É um ótimo momento para apresentar novos projetos e dar palestras. Pode também surgir um convite para uma nova função.

Sagitário

Sagitarianos vão voltar-se para os estudos superiores, questões filosóficas e existenciais, na busca de uma nova filosofia de vida e de um caminho espiritual. Além disso, um projeto de publicações na internet ganha força e destaque. Período ideal para planear uma viagem internacional.

Capricórnio

Capricornianos podem preparar-se para atividades que envolvem acordos e negociações financeiras. Grandes somas de dinheiro podem ser negociadas durante este período, e estará determinado a alcançar as metas financeiras propostas.

Aquário

Aquarianos devem preparar-se para um movimento intenso na vida social e nos relacionamentos pessoais e profissionais. O período pode envolver acordos para parcerias comerciais e sociedades. Apenas tenha cuidado com a agressividade, tanto sua quanto das pessoas à sua volta.

Peixes

Piscianos preparem-se para uma rotina intensa, especialmente no trabalho. Um novo projeto ou emprego pode surgir e trazer agitação ao seu dia a dia. De uma forma ou de outra, estará bastante ocupado, determinado a cumprir metas e objetivos no trabalho. Cuide também da sua saúde.