No dia 18 de abril, sexta-feira santa, Marte deixa Caranguejo e começa a sua caminhada através de Leão. Deixamos uma vibração aquática, subjetiva, emocional e entramos num modus operandi mais objetivo, assertivo e muito agressivo, pois, assim que Marte entra neste signo, recebe a pressão de Plutão em Aquário, indicando um período em que devemos estar atentos à agressividade.

Vale dizer que a agressividade sempre foi mal vista na nossa sociedade, no entanto, se soubermos direcionar construtivamente a nossa agressividade, podemos conquistar e construir inúmeras coisas. Agressividade, quando unida à nossa vontade e utilizada criativamente, nos torna donos de nós mesmos e das nossas vidas.

Marte segue pressionado por Plutão até, aproximadamente, 10 de maio, portanto, essa densa energia nos acompanha por algumas semanas e devemos estar conscientes do potencial agressivo que envolve esse aspeto.

Marte em Leão é naturalmente agressivo e devemos estar conscientes e atentos para que a nossa agressividade seja bem utilizada e direcionada para a construção e não a destruição e possíveis rompimentos. Essa posição de Marte nos torna mais fortes, corajosos e autoconfiantes se soubermos usar essa energia construtivamente. A nossa criatividade aumenta, assim como a energia vital e estaremos todos determinados a alcançar os nossos objetivos e metas na vida pessoal e no trabalho. As emoções intensificam-se, as paixões e a possessividade ficam mais latentes.

Em tensão com Plutão, podemos esperar por uma agressividade muito mais aberta e direta do que quando Marte estava em Caranguejo e Plutão em Capricórnio. As brigas pelo poder e também a queda de poderosos estarão presentes neste difícil período. As guerras podem se tornar muito mais e diretas.

Todos sentiremos a mudança da energia no astral, no entanto, cada um de nós sentirá maior influência de Marte em Leão num setor específico da vida.

Carneiro

Arianos e arianas preparem-se para algumas aventuras românticas neste período; uma pessoa diferente e familiar ao mesmo tempo, pode cruzar o seu caminho e mexer mais intensamente com o seu coração; uma paixão pode brotar. Se for comprometido, aproveite esta intensa energia para dinamizar o seu relacionamento afetivo.

Touro

Taurinos e taurinas estarão envolvidos em assuntos que envolvem as atividades domésticas, que se tornam mais intensas e a vida familiar. É possível que você decida começar uma reforma na sua casa ou mudar de residência, de cidade ou país. Os trabalhos em home office tornam-se mais intensos e você, mais produtivo.

Gémeos

Geminianos e geminianas vão sentir ainda mais necessidade de movimento, de fazer viagens rápidas e buscar novos conhecimentos. O período pode ser intenso e você estará determinado a alcançar os seus objetivos. O facto de que nada vai cair do céu no seu colo, vai torná-lo ainda mais dinâmico e agitado.

Caranguejo

Cancerianos e cancerianas devem estar atentos às finanças, pois, ao mesmo tempo em que estão determinados a alcançar objetivos e metas financeiras, podem se deparar com gastos inesperados, acima do normal. O período é ótimo para fazer dinheiro, para buscar e encontrar novas maneiras de aumentar os rendimentos e lucros.

Leão

Leoninos e leoninas serão os mais impactados e estarão ainda mais agressivos e determinados a alcançar os seus objetivos na vida pessoal e na profissional. O período promete ser bastante dinâmico e produtivo, no entanto, você deve tomar cuidado com o excesso de energias que pode levar à destrutividade e até acidentes.

Virgem

Virginianos e virginianas vão sentir uma queda na sua energia vital, portanto, o período pede cuidados mais objetivos com a saúde. É um ótimo momento para planear projetos nos bastidores e para dedicar-se a atividades que unam mente e corpo, como uma boa massagem, a prática do yoga e da meditação.

Balança

Librianos e librianas estarão ainda mais sociáveis e com uma forte necessidade de movimento, de divertirem-se e encontrar amigos. No entanto, o melhor é respeitar as normas e os limites para não haver conflitos. Por outro lado, é possível que você seja convidado para gerenciar um novo projeto e equipe de trabalho.

Escorpião

Escorpianos e escorpianas podem se preparar para um trabalho intenso, pois você estará determinado a alcançar metas e objetivos na carreira, determinadas por você ou por superiores. É um ótimo momento para apresentar novos projetos e palestras. Você pode receber um convite para trabalhar numa nova função.

Sagitário

Sagitarianos e sagitarianas vão se voltar para os estudos superiores, para as questões filosóficas e existenciais, na busca de uma nova filosofia de vida e entrega a um caminho espiritual. Por outro lado, um projeto de publicações na internet ganha força e destaque. Período ótimo para o planeamento de uma viagem internacional.

Capricórnio

Capricornianos e capricornianas podem se preparar para atividades que envolvem acordos e negociações relacionadas a novos negócios, investimentos e parcerias financeiras. Grandes somas de dinheiro podem ser negociadas neste período e você estará determinado a alcançar as metas financeiras propostas.

Aquário

Aquarianos e aquarianas devem se preparar para um intenso movimento na vida social e nos relacionamentos pessoais e profissionais. O período pode estar relacionado com acordos relacionados a parcerias comerciais e sociedades. Tome cuidado apenas com a agressividade, sua e das pessoas em seu entorno.

Peixes

Piscianos e piscianas preparem-se para uma rotina intensa, especialmente no trabalho. Um novo projeto ou emprego pode surgir e trazer a agitação no seu dia a dia. De uma forma ou de outra, você vai trabalhar muito, pois estará determinado a cumprir as suas metas e objetivos no trabalho. Cuide da saúde.