José Luís Cardoso é um dos concorrentes do novo formato da SIC, 'Casados à Primeira Vista - Segundas Núpcias'.

O nome foi anunciado esta segunda-feira, tal como havia sido prometido no programa do passado domingo, 22 de junho.

"Olhem só quem decidiu dar uma nova oportunidade ao amor! O José Luís, que nos conquistou na primeira temporada, está de regresso para o 'Casados à Primeira Vista — Segundas Núpcias'. Será que é desta que encontra o seu match perfeito?", pode ler-se na página de Instagram da SIC.

Quem é José Luís Cardoso, o 'Conde'?

José Luis, de 63 anos, é antiquário, vive no Porto, tem dois filhos e já passou por três divórcios (sem contar com o do programa). Gosta de cuidar do seu corpo, tal como partilha nas redes sociais, sendo amante do exercício físico. Aliás, o portuense designa-se como "modelo" na sua biografia do Instagram. Está solteiro depois de ter terminado uma relação em agosto e que durou um ano. Neste momento é o cuidador informal da mãe.

"Acho-me um cavalheiro, um bom partido. Gosto de ir ao cinema e gosto muito de viajar. A solidão é uma coisa que me assusta um pouco", revelou na sua apresentação.

Conhecido como 'Conde', José Luis foi participante da primeira temporada do formato do canal de Paço de Arcos onde casou com Graça Peralta. A relação dos dois não correu como esperado mas hoje em dia são bons amigos.

Apesar da relação não ter vingado, logo na sessão de fotografias do casamento, a cumplicidade entre Graça e José Luís foi notória e os dois chegaram mesmo a trocar um beijo na boca a pedido do fotógrafo. Veja aqui o momento.

Porém, na lua de mel surge o primeiro conflito. José Luís é mais conservador, não está habituado a fazer tarefas domésticas, por exemplo, para desagrado de Graça. "Jamais serei essa mulher", referiu a participante. A relação entre os dois teve altos e baixos e no fim os dois chegaram a renovar os votos apesar de não terem continuado juntos.

Em que consiste o novo programa, 'Casados à Primeira Vista - Segundas Núpcias'?

Neste novo formato, quatro ex-concorrentes (dois homens e duas mulheres) vão viver em casas com quatro pretendentes. O programa estreia já na próxima segunda-feira, 30 de junho, tal como foi anunciado na página da SIC. Nos próximos dias serão anunciados mais participantes.