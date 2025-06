Ainda se lembra de Tiago Jaqueta? O concorrente da terceira temporada do programa 'Casados à Primeira Vista' está de volta para o 'Casados - Segundas Núpcias', na SIC. O programa estreia no dia 30 de junho.

Vem aí uma nova edição do programa da SIC 'Casados à Primeira Vista', mas com contornos diferentes a que o telespectador está habituado. Desta vez o formato - que desafia pessoas a casarem-se com desconhecidos, sendo que apenas se conhecem no altar - recuperou antigos participantes, sendo que aos poucos começa a revelar de quem se tratam. Esta segunda-feira, 23 de junho, o canal de Paço de Arcos desvendou o nome do primeiro participante de 'Casados - Segundas Núpcias': José Luís Cardoso, também conhecido como o 'Conde'.

Ora, esta quarta-feira, dia 25, foi desvendado o segundo nome: Tiago Jaqueta, que participou na terceira temporada do programa ao dar o nó com Dina.

Quem é Tiago Jaqueta?

Tiago, agora com 35 anos, vive em Sesimbra e é um apaixonado pela saúde e desporto. Chegou a jogar futebol no Vitória de Setúbal, mas acabou por seguir outro caminho. "Fiz culturismo, adorei! Na altura fui vice campeão nacional na minha categoria. A minha formação acabou por ser mais virada para este lado da saúde e da atividade física, que é onde me sinto confortável", explicou.

Tal como referiu à época da sua primeira participação no formato, os amigos tratam-no como 'O Missas', "porque falava muito e divagava muito nos temas". "Muitas vezes venço pelo cansaço, porque eles acabam por não ter paciência, não querem continuar a debater ou a falar, e ficamo-nos por aí, o que é uma pena", notou em tom de brincadeira.

A nível amoroso, Tiago Jaqueta garante que "sempre teve facilidade em ter 'affairs' e coisas do género". Neste aspeto, ainda atirou: "Não sou demasiado giro para dar dores de cabeça, nem demasiado feio para passar vergonha na rua."

"Sou uma pessoa acessível, sou uma pessoa bastante empática. Basicamente sou uma pessoa de pessoas", garantiu.

Será que é desta que Tiago Jaqueta encontra o amor da sua vida? É ver...

O que é o 'Casados - Segundas Núpcias' que irá competir com o 'Big Brother Verão'?

Neste novo formato, a SIC juntará quatro antigos concorrentes, dois homens e duas mulheres, que irão viver em casas com quatro pretendentes.

O programa tem data de estreia marcada para a próxima segunda-feira, dia 30 de junho, o mesmo dia em que estreia o 'Big Brother Verão', que será apresentado por Maria Botelho Moniz.

Fica a questão: quem irá levar a melhor na guerra das audiências?