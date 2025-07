O 'Big Brother Verão' chega à antena esta segunda-feira, 30 de junho. Uma estreia que promete ser recheada de grandes surpresas, não fosse esta uma edição única do reality show.

O 'Big Brother - Verão' irá juntar na mesma casa famosos das mais diversas áreas.

"Celebridades, pessoas conhecidas de qualquer área, uns podem ser conhecidos da internet, outros da televisão, outros do desporto. Há aqui uma combinação gira", referiu Maria Botelho Moniz numa entrevista recente ao programa 'Dois às 10'.

O formato terá a mesma base das anteriores edições de 'Big Brother', mas com desafios diferentes. "Três doses de diversão uma uma colher de intensidade ou duas uma pitada generosa de competição", promete a TVI a respeito do jogo.

Tiago Grila e Herdeiro de Marco Paulo entre os concorrentes?

Os rumores a propósito da identidade dos concorrentes correm há vários meses, desde que se soube que a TVI estaria a preparar um reality show com caras conhecidas. Foram várias as publicações nacionais a levantarem a possibilidade de Tiago Grila ser um dos participantes.

Na verdade, a especulação a propósito de uma possível participação no 'Big Brother Verão' começou através de declarações do próprio Tiago Grila. O criador de conteúdo digital deu a entender num podcast que a sua participação num reality show da TVI estaria a ser conversada.

Eduardo Ferreira, conhecido como Dudu, foi outras das possibilidades avançada pela imprensa. O famoso herdeiro de Marco Paulo disse em declarações a uma revista que estaria disponível para participar numa edição do 'Big Brother', caso a proposta fosse favorável a nível financeiro.

No caso do herdeiro de Marco Paulo, não sabemos se estará de malas feitas e pronto a mostrar-se no 'Big Brother Verão' mas Tiago Grila é quase certo que não será um dos participantes.

A TVI chegou mesmo a tornar publico um comunicado a respeito deste tema, através do qual defendeu a posição do canal:

"Aproveita-se para esclarecer os espetadores de que devem ter uma atitude de reserva relativamente à especulação quanto às personalidades que poderão vir a integrar o 'Big Brother Verão'. Muitos dos nomes citados na imprensa não têm qualquer fundamento. Só no dia da estreia é que o elenco será divulgado."

Há duas estreias na apresentação do 'Big Brother Verão'

Maria Botelho Moniz prepara-se hoje para concretizar um dos seus grandes sonhos televisivos. A apresentadora vai pela primeira vez apresentar uma edição do 'Big Brother'.

"Para alguém que gosta de fazer televisão havia dois sítios por onde eu gostava de passar: daytime, particularmente as manhãs, e um grande formato de entretenimento, particularmente um reality show. Estou feliz!", disse a respeito deste desafio.

A comunicadora será o rosto principal do formato, conduzindo as galas de fim de semana e ainda as ligações diárias à casa.

No entanto, Maria Botelho Moniz não é a única estreia na apresentação do 'BB Verão'. A outra grande surpresa é Nuno Eiró. O apresentador vai pela primeira vez conduzir os 'Diários' do reality show, segmento do programa que vai para o ar diariamente ao final da tarde.

Nuno Eiró, recorde-se, já tinha feito parte da equipa de outros reality shows da TVI, a segunda e terceira edição de 'Secret Story' e ainda 'Big Brother VIP', mas apenas no papel de comentador e repórter.

A estreia de Nuno Eiró deixa de lado as habituais apresentadoras dos 'Diários' e 'Última Hora', Mafalda Castro e Alice Alves. Os dois rostos dos reality sows da TVI têm filhos pequenos - Alice é mãe de Benedita, de dois anos, e Mafalda Castro de Manel, de nove meses - o que leva a crer que o motivo desta pausa poderá estar relacionado com o facto de quererem aproveitar a época de verão junto dos seus rebentos.

