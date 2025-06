O novo 'Big Brother Verão' chega à antena na segunda-feira, 30 de junho, e repleto de novidades, não apenas na dinâmica de jogo dos participantes mas também no que respeita às caras que vão conduzir os vários segmentos do reality show.

'BB Verão' terá concorrentes variados, "celebridades, pessoas conhecidas de qualquer área, uns podem ser conhecidos da internet, outros da televisão, outros do desporto". Uma combinação variada que promete dar que falar.

Além de Maria Botelho Moniz, há outra estreia na apresentação do 'Big Brother Verão'

Maria Botelho Moniz vai concretizar um sonho antigo e, pela primeira vez, apresentar uma edição do 'Big Brother'. A comunicadora, que se mostrou radiante agradecida com o convite, será a apresentadora oficial do 'Big Brother Verão' e, por isso, a grande anfitriã das galas de domingo.

Além de Maria Botelho Moniz, a grande estreia na apresentação de 'BB Verão' é Nuno Eiró. O comunicador vai pela primeira vez conduzir os 'Diários' do reality show, segmento do programa que vai para o ar diariamente ao final da tarde.

Nuno Eiró já tinha feito parte da equipa de alguns reality shows da TVI, tais como a segunda e terceira edição de 'Secret Story' e ainda 'Big Brother VIP'. Porém, nestas edições teve apenas papel de comentador e repórter.

Com a estreia de Nuno Eiró ficam de fora as habituais apresentadoras dos 'Diários' e 'Última Hora', Mafalda Castro e Alice Alves. As duas comunicadoras têm filhos pequenos - Alice é mãe de Benedita, de dois anos, e Mafalda Castro de Manel, de nove meses - e o motivo da pausa de ambas poderá prender-se, precisamente, com o facto de quererem aproveitar o verão junto dos filhos.

Quanto ao 'Big Brother Verão - Extra', segmento que vai para o ar ao final da noite, volta a ser a veterana Marta Cardoso a anfitriã deste espaço.

O regresso de Nuno Eiró à TVI

Nuno Eiró regressou à TVI em 2021, quatro anos depois de ter deixado o canal. Durante estes referidos quatro anos, o apresentador esteve ao serviço da CMTV.

"Este regresso só acontece porque eu fiz outras coisas. Agradeço muito quem me recebeu", disse na altura em que voltou ao canal onde no passado deu cartas em diversos formatos.

O regresso de Nuno Eiró à TVI ficou marcado pela sua estreia como apresentador do programa 'Esta Manhã'. O programa de infotainment era apresentado por Eiró e Sara Sousa Pinto e ocupava as manhãs do canal, das 07h00 às 10h00, chegando à antena antes do 'Dois às 10' (o programa das manhãs).

Sabia que estes rostos conhecidos já apresentaram os 'Diários' dos reality shows da TVI?

Ao longo de mais de 20 anos de história dos reality shows em Portugal, foram já muitos os rostos conhecidos que passaram pelos 'Diários' de 'Big Brother' e 'Secret Story'.

Cristina Ferreira, por exemplo, estreou-se a apresentar os 'Diários de Big Brother 4', em 2003.

"Foi aqui que eu me estrei, de facto, como apresentadora. Este é o meu dia 1", enalteceu recentemente ao rever imagens deste dia especial.

Iva Domingues foi outro dos rostos dos 'Diários' dos reality shows da TVI. A apresentadora fez parte de várias edições e mais recentemente chegou a substituir Mafalda Castro e Alice Alves em situações pontuais.

Também a influenciadora Helena Coelho já conduziu, ao lado de Mafalda Castro', dos 'Diários de Big Brother'. Na época, a criadora de conteúdo digital foi duramente criticada, já que esta foi a sua estreia em televisão.

