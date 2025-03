Cristina Ferreira recebeu esta sexta-feira, 14 de março, no 'Dois às 10', da TVI, dois antigos participantes de 'Big Brother'. Maurício Colpas, do 'Big Brother 2' e Fernando Geraldes, conhecido como Nando, da quarta edição do reality show, fizeram a comunicadora lembrar a sua estreia como apresentadora.

"Foi aqui que eu me estrei, de facto, como apresentadora. Este é o meu dia 1", disse ao recordar as imagens do 'Diário de Big Brother 4'.

"Opa, isto já não parece que é meu", reagiu, enternecida, depois de ver as imagens.

"Não sei se foi por ter começado aqui, mas tenho o maior dos respeitos por quem participa num reality show, profundamente, acho que é tão injusto, às vezes, aquilo se diz de cada concorrente", completou a comunicadora, que se estreou na TVI em 2003.

Veja aqui as imagens da estreia de Cristina Ferreira.

Leia Também: O fato de Cristina Ferreira que conquistou Conceição Queiroz