A propósito da estreia do novo 'Big Brother' e da celebração da chegada do reality show à televisão portuguesa, há precisamente 25 anos, Cristina Ferreira recebeu no 'Dois às 10', da TVI, dois antigos participantes do programa.

Maurício Colpas, do 'Big Brother 2' e Fernando Geraldes, conhecido como Nando, da quarta edição do reality show, lembraram, com saudosismo, a passagem de ambos pelo formato.

No final da conversa com os antigos participantes, Cristina Ferreira não esqueceu a mulher que apresentou o primeiro 'Big Brother' e deixou uma marca na condução dos reality shows em Portugal: Teresa Guilherme.

"Um beijinho à Teresa. A Teresa é ela que começa o 'Big Brother'. Portanto, ela, mais do que ninguém, certamente, que está a viver de uma forma também saudosista estes 25 anos e, portanto, um beijinho e os parabéns por tudo aquilo que ela fez", disse em direto.

