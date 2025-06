Maria Botelho Moniz vive uma das fases mais felizes da sua vida! A apresentadora, de 41 anos, será a anfitriã do 'Big Brother Verão', que estreia já na próxima segunda-feira, dia 30 de junho, logo após o término do 'Big Brother 2025' (apresentado por Cláudio Ramos).

Esta terça-feira, dia 24 de junho, Maria falou sobre este desafio numa conversa que teve com Cláudio Ramos e Cristina Ferreira no programa 'Dois às 10'.

"Sempre gostei de reality. Vejo todos e mais alguns, até os mais estranhos, aqueles escondidos nos confins da internet. Sou uma consumidora de 'Big Brother' e 'Casa dos Segredos' desde o início, já os vi todos. Conheço os ex-concorrentes", disse, entusiasmada.

"Para alguém que gosta de fazer televisão havia dois sítios por onde eu gostava de passar: daytime, particularmente as manhãs, e um grande formato de entretenimento, particularmente um reality show. Estou feliz!", assegura.

Um 'Big Brother' diferente

Apesar de manter a sua essência, ao fechar um grupo de pessoas dentro da mesma casa, esta edição irá contar com concorrentes conhecidos.

"Celebridades, pessoas conhecidas de qualquer área, uns podem ser conhecidos da internet, outros da televisão, outros do desporto. Há aqui uma combinação gira", explica.

Entretanto, aproveitou para colocar uma questão a Cristina Ferreira: "A única coisa que me complica é: aqueles que já entrevistei muitas vezes ou com quem já me cruzei, eu já os trato por tu. E agora, tenho de tratar todos por você? Porque depois tenho intimidade com uns e outros não.."

Entendendo a questão, Cristina notou que é preciso manter a imparcialidade ao máximo enquanto apresentadora e que essa é uma posição difícil de conseguir dada a intensidade do formato. "Exigem de ti uma capacidade de abstração tremenda. De não se perceber que gostas mais daquele do que do outro".

Questionada sobre que tipo de apresentadora irá ser, Maria respondeu: "Vou ser colo, porque acho que precisam, e acho que vou ser mãe, porque em determinados momentos podem se esticar e eu tenho que os pôr ali no sítio, mas acho que vou ser uma voz doce. É a minha voz que tem de dar conforto e tem de os animar".

O carinho do público

Para Maria Botelho Moniz a "grande surpresa" após a novidade tornar-se pública foi a reação do público. "A onda de mensagens positivas... Não estou a dar vazão às mensagens, mas estou a sentir que as pessoas estão comigo e que estão do meu lado, a torcer", realçou.

A notícia foi igualmente recebida com grande alegria no seu seio familiar, notando Maria Botelho que o pai tem sido um apoio incondicional.

O lado competitivo

Ao contrário do que Cláudio Ramos e Cristina Ferreira aconselharam, Maria Botelho Moniz afirmou que gosta de estar a par de todas as reações e que faz questão de ler os comentários nas redes sociais - bons e maus.

Para além disso confessou-se "altamente competitiva", pelo que vai trabalhar arduamente para vencer nas audiências.

"É o confirmar que tu tens é que continuar a trabalhar e seja o que fizeres, tens é de fazer bem, fazer certinho e que não haja a apontar, porque senão há um dia que 'tem de ser'", completou.