Está quase a estrear o 'Big Brother Verão', que vai começar ainda neste mês de junho e logo após o fim do 'Big Brother 2025'. A TVI já tinha anunciado a novidade, mas agora revelou quem é que vai apresentar esta nova edição do 'BB', que ficará a cargo de Maria Botelho Moniz.

"Maria Botelho Moniz vai ser a apresentadora-âncora do 'Big Brother Verão', que estreia este mês. O novo reality show estará no ar até setembro. Neste momento decorre o casting para os concorrentes, já em fase de conclusão", começam por comunicar numa nota de imprensa.

"Aproveita-se para esclarecer os espetadores de que devem ter uma atitude de reserva relativamente à especulação quanto às personalidades que poderão vir a integrar o 'Big Brother Verão'. Muitos dos nomes citados na imprensa não têm qualquer fundamento. Só no dia da estreia é que o elenco será divulgado", destacaram ainda.

O desmentido de notícias sobre "alegadas divergências entre Cristina Ferreira e João Patrício"

Ainda no mesmo comunicado, a TVI aproveitou para esclarecer rumores sobre rostos do canal, nomeadamente Cristina Ferreira e João Patrício.

"Aproveita-se para desmentir notícias sobre alegadas divergências entre Cristina Ferreira e João Patrício, elementos importantes da estrutura de programação da TVI", realçaram.

"Independentemente de relações de amizade, já antigas, ambos estão empenhados na preparação e reforço da oferta que a TVI faz chegar diariamente a milhões de portugueses com profissionalismo e dedicação", acrescentaram, por fim.

De referir que neste momento continua no ar o 'Big Borther 2025'. Os nomeados desta semana são os concorrentes Carolina Braga, Carina Frias e Luís Gonçalves, que estão em risco de deixar a 'casa mais vigiada do país' no próximo domingo, dia 22 de junho - mesmo na reta final do programa. Esta edição - que tudo indica que terminará no dia 28 de junho - está a ser apresentada por Cláudio Ramos.

Depois de anteriormente os reality shows estarem associados a nomes como Júlia Pinheiro e Teresa Guilherme no papel de apresentadoras, a TVI tem vindo a apostar noutros rostos. Além de Cláudio Ramos, Manuel Luís Goucha também já esteve à frente de uma edição deste tipo de formatos, assim como Cristina Ferreira.

A aposta do canal em Maria Botelho Moniz para apresentar o 'Big Brother Verão' é uma estreia. No entanto, o rosto da TVI não é um nome 'estranho' no que diz respeito aos reality shows. Aliás, neste momento, Maria Botelho Moniz apresenta o 'BB2025 - Diário', que é transmitido ao final do dia, e também já substituiu várias vezes o colega Cláudio Ramos no 'BB2025 - Especial', que normalmente vai para o ar logo após o 'Jornal Nacional'.

Depois do anúncio da TVI, numa publicação que foi feita no Instagram, foram muitos os internautas que elogiaram a escolha de Maria Botelho Moniz para apresentar o reality show. "Finalmente! Este é o lugar dela. Mais do que merecido", disse uma seguidora. "Já merecia há muito tempo", comentou outra seguidora. "A melhor escolha. Parabéns, TVI", pode ainda ler-se entre as mensagens.