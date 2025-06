Já a dias de terminar o 'Big Brother 2025', onde teve o papel de comentador, Pedro Crispim recorreu à sua página de Instagram para se despedir desta edição do formato.

Numa publicação que fez na sua página de Instagram no sábado, dia 21 de junho, Pedro Crispim começou por escrever: "Vamos entrar na última semana desse 'Big Brother 2025'. Apesar de ainda estar com vocês na próxima quarta no 'Extra', estou a passar para me despedir e agradecer (como sempre faço nessa fase do programa)."

"Despedir, porque esta é a magia da vida, o mistério de nunca sabermos o dia de amanhã, por outro lado sei bem aquilo que me faz ou não sentido, aquilo que me acrescenta, aquilo que me nutre e acima de tudo aquilo que mereço, sendo esta a minha maior bússola. Também sei que devemos dizer sempre aquilo que sentimos uns pelos outros. Por isso, acima de tudo, quero muito agradecer a todos vocês que gostam de mim, respeitam a minha liberdade e valorizam todos os dias o meu trabalho, o fato de terem estado uma vez mais a meu lado", refletiu de seguida.

"Seguimos juntos, seja para onde for. Ele sempre será um belo social básico entre nós, eu sei disso. Até já", disse, por fim, na mesma publicação.

A partilha levou vários seguidores a deixarem um comentário, e foram muitos os elogios que recebeu enquanto comentador de reality show.

"O melhor dos melhores. Sensato, verdadeiro e com o coração no lugar certo. Até mais, querido Pedro", comentou uma seguidora. "Sempre bom vê-lo na televisão. Sempre com comentários sábios e divertidos. Adoro", pode ler-se num outro comentário.

Pedro Crispim deixa em aberto se vai ou não fazer parte do painel de comentadores da próxima edição do 'Big Brother'.

De recordar que o 'Big Brother 2025' vai terminar no último fim de semana do mês. Nesse mesmo fim de semana vai arrancar uma nova edição do reality show, o 'Big Brother Verão', que terá uma estreia no que diz respeito ao anfitrião. Isto porque, pela primeira vez, a TVI escolheu Maria Botelho Moniz para apresentar o formato.

No entanto, o rosto da TVI não é um nome 'estranho' no que diz respeito aos reality shows. Aliás, neste momento, Maria Botelho Moniz apresenta o 'BB2025 - Diário', que é transmitido ao final do dia, e também já substituiu várias vezes o colega Cláudio Ramos no 'BB2025 - Especial', que normalmente vai para o ar logo após o 'Jornal Nacional'.

A escolha de Maria Botelho Moniz para ficar à frente de um 'BB' levou vários internautas a elogiarem o canal. "Finalmente! Este é o lugar dela. Mais do que merecido", disse uma seguidora. "Já merecia há muito tempo", comentou outra seguidora. "A melhor escolha. Parabéns, TVI", pode ainda ler-se entre as mensagens.