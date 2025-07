O 'Big Brother Verão' prometia surpreender e a verdade é que, para já, parece estar a cumprir esta premissa. Além de um leque de concorrentes famosos muito variado, o reality show inova no apresentador, com a estreia de Maria Botelho Moniz, e também no que toca a comentadores.

Novo apresentador dos 'Diários' e novos comentadores

Nuno Eiró estreia-se pela primeira vez como apresentador dos 'Diários' do 'Big Brother', ocupando o lugar de Alice Alves e Mafalda Castro - que conduziram edições anteriores deste segmento dos reality shows da TVI, que vai para o ar diariamente ao final da tarde.

O apresentador é novo e os comentadores também. Deixando de lado as caras que nos últimos anos se sentaram no sofá para debater o que se passa dentro do jogo, a TVI surpreendeu e apostou em novos rostos.

Adriano Silva Martins, António Leal e Silva, Isabel Figueira, Marta Gil, Raquel Loureiro e Cândido Pereira são os comentadores oficiais do 'Big Brother Verão'

Adriano Silva Martins é atualmente o apresentador do 'V+ Fama', programa do canal V+ TVI que comenta os assuntos do social.

António Leal e Silva tem dado cartas como comentador. Começou a dar que falar nas redes sociais, passou pela CMTV no papel de comentador de assuntos do social e nos últimos tempos dá as suas opiniões no 'V+ Fama' e enquanto jurado do 'Funtástico' (programa de domingo apresentado por Manuel Luís Goucha).

Isabel Figueira, conhecida atriz e apresentadora, faz atualmente parte do leque de comentadores do programa 'V+ Fama'. Já participou em reality shows enquanto concorrente, nomeadamente 'Biggest Deal', da TVI, e 'Acorrentados', na SIC.

Marta Gil é atriz e antiga participante de uma das mais recentes edições de 'Big Brother Famosos'. Logo após a sua participação no programa da TVI, chegou a ocupar o papel de comentadora - cargo que agora volta a repetir.

A atriz Raquel Loureiro está há vários anos afastada da televisão, o 'Big Brother Verão' marca o seu regresso à antena.

Cândido Pereira tronou-se conhecido do público enquanto comentador do programa 'Noite das Estrelas', da CMTV. Longe do pequeno ecrã há alguns meses, o comentador é agora a nova aposta da TVI.

Francisco Monteiro confirma ter sido afastado pela TVI

Francisco Monteiro confirmou publicamente ter sido afastado pela TVI do papel de comentador dos reality shows do canal, lugar que ocupava desde que venceu o 'Big Brother 2023'.

O 'cunhado' de Cristina Ferreira, irmão do atual namorado da apresentadora, João Monteiro, manifestou o seu desagrado perante esta decisão e revelou o que lhe disse o canal para justificar o afastamento.

"Eu não era o target porque quem tem o nariz azul não iria entrar. Entretanto 2/4 têm o nariz azul. E não serão os únicos. P.S.: Isto não é sobre narizes, nem sobre cores", atirou numa enigmática partilha.

Segundo é possível perceber, a TVI terá decidido afastar Francisco Monteiro referindo que este não se enquadraria no target do 'Big Brother Verão', muito provavelmente, por ser antigo concorrente de um programa semelhante. Contudo, tal como referiu Zaza, como é carinhosamente tratado por amigos e fãs, há pelo menos quatro antigos concorrentes de reality shows recentes e outros podem vir a entrar em breve.

Catarina Miranda e Daniela Ventura participaram ambas no 'Big Brother 2024'. Ana Catharina fez parte do 'Big Brother 2020' e André Filipe foi concorrente de 'Big Brother - A Revolução'. Já Jéssica Vieira e Afonso Leitão deram cartas no 'Secret Story 8'.



© Reprodução Instagram - Francisco Monteiro

Leia Também: Conheça todos os concorrentes do 'Big Brother Verão'