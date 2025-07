O cérebro é o órgão mais fascinante do nosso corpo. Controla as funções específicas, comanda o funcionamento de todos os outros órgãos e é capaz de se adaptar às mudanças das condições de nós próprios e do meio à nossa volta. É também o maestro do que nos torna seres únicos e conscientes: define a nossa personalidade, comportamento, emoções e memórias.

Quando parte do cérebro sofre uma lesão, seja por uma doença aguda como o AVC, seja por uma doença crónica como a demência, perdem-se milhões de células (neurónios). As sequelas destas doenças neurológicas incluem déficits de força, sensibilidade, coordenação e cognitivas. Podem ser devastadoras com repercussão importante no cotidiano dos pacientes; Infelizmente, nem todas estas sequelas são recuperáveis com reabilitação.

Em particular, as falhas cognitivas – de memória, raciocínio, comportamento e personalidade – têm um impacto quer no doente, quer na sua família e cuidadores, porque cursam com frequência com maior dependência no dia a dia e alteração da própria identidade. A transparência cognitiva progressiva que caracteriza a demência leva à perda de autonomia da pessoa, com consequências sociais, emocionais e econômicas.

O foco deve ser, por isso, na prevenção de danos cerebrais. Para minimizar o risco de AVC, doenças como hipertensão arterial, diabetes, colesterol elevado, tabaco e consumo excessivo de álcool devem ser evitadas e corrigidas.

Em relação à demência, você sabia que quase metade do risco é modificável? Desde a infância (baixa escolaridade), à idade adulta (sedentarismo, diminuição da audição e as doenças que aumentam o risco de AVC) até à terceira idade (isolamento social e diminuição da visão), há forma de cuidar da saúde cerebral em cada faixa etária.

Assim, é importante conhecer as medidas ao alcance de cada um de nós:

Infância: incentivo à escolaridade;

Adultos: estimular atividade física regular, concordar com falta de audição e tratar doenças cardiovasculares;

Idosos: promover a socialização e corrigir a falta de visão.

Hoje, 22 de Julho, celebra-se o Dia Mundial do Cérebro, este ano com o tema “Saúde do Cérebro para todas as idades”. Vamos, então, estimar a saúde do nosso cérebro, em todos os momentos da nossa vida, para tornar cada um deles satisfatório.