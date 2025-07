Na noite de estreia do novo 'Big Brother Verão', que chegou à antena na noite de segunda-feira, 30 de junho, tudo mudou no reality show da TVI... até a habitual voz do formato.

"Eu sou o 'Big Brother', esta noite tudo muda. Mudam os concorrentes, muda a decoração, mudam as dinâmicas. Muda tudo, até a minha voz. É tudo por agora", disse o veterano Big, que é também a Voz do 'Secret Story'.

Em seguida, foi apresentada a nova voz do reality show. "Eu sou o 'Big Brother' e o 'Big Brother Verão' começa em três, dois, um", foram as suas primeiras palavras.

O motivo do afastamento da voz do 'Big Brother'

A veterana voz dos reality shows da TVI é há vários anos uma imagem de marca deste conceito de formatos. Acarinhada pelos concorrentes, que o levam no coração, e pelo público, a voz é uma peça fundamental nas várias edições de 'Big Brother' e 'Secret Story'.

O motivo do seu afastamento nesta fase prende-se com intensidade de trabalho. Nos últimos meses a TVI tem estado imparável no que toca a reality shows, sem pausas decorreram nos últimos meses diversas edições destes formatos e sempre com a voz ao serviço. Agora, chegou a sua vez de ir de férias.

O Big ou a Voz do 'Secret Story', como é conhecido, vai estar de férias no próximos meses, voltando ao trabalho em setembro para a estreia de 'Secret Story 9'.

Quem é afinal a nova voz do 'Big Brother'?

Os palpites não param de surgir através das redes sociais, onde os fãs manifestam as suas apostas e opiniões sobre a decisão da TVI.

Renato Duarte, radialista da Comercial e antigo infiltrado do reality show 'O Dilema', foi imediatamente apontado como uma possibilidade. As mensagens dos fãs de 'Big Brother Verão' foram tantas que Renato se viu forçado a reagir publicamente.

"Como já recebi algumas mensagens a perguntar a mesma coisa, venho aqui esclarecer que não. Não sou a voz do 'Big Brother'. Pelos vistos mudou e, ao que parece, tem uma voz parecida com a minha, mas não sou eu", assegurou através de um vídeo partilhado na sua página oficial de Instagram e agora disponível na galeria.

Entre os palpites de fãs e espetadores estão nomes como João Patrício, realizador e apresentador de 'A Sentença', ou a voz do programa 'Vida Selvagem'.

"Sou só eu ou a nova voz do ‘BB’ é a mesma voz da 'Vida Selvagem'?", questionou a humorista e antiga comentadora de reality shows Ana Arrebentinha.

© Reprodução Instagram - Ana Arrebentinha

Jéssica Galhofas, ex-participante do 'Big Brother', reagiu igualmente com estranheza a esta estreia. "A minha reação ao ouvir esta nova voz do Big. Sei que precisa de férias, mas não é igual sem si", declarou.



© Reprodução Instagram - Jéssica Galhofas

A Voz já tinha sido substituída antes... e a identidade foi revelada

A identidade da pessoa que dá voz ao 'Big Brother' e 'Secret Story' nunca foi tornada pública, apesar de toda a especulação que ao longo dos anos foi existindo à sua volta.

A voz até já chegou a ser capa da revista CRISTINA, dando uma entrevista à apresentadora mas sempre sem revelar a sua identidade. Na época, surgiu de costas na capa da publicação.

Porém, esta não é a primeira vez que o elemento da produção dos reality shows da TVI tem de ausentar-se por motivos pessoas. A voz já foi substituída antes e por uma cara bem conhecida dos portugueses.

Ana Isabel Arroja assumiu o papel de Voz na 'Casa dos Segredos - O Reencontro', de 2018.

Leia Também: Francisco Monteiro afastado pela TVI: "Eu não era o target porque..."

Leia Também: Conheça todos os concorrentes do 'Big Brother Verão'