Depois de o 'Big Brother 2025' ter terminado na noite de domingo, dia 29 de junho, com Luís Gonçalves a vencer esta edição com 57% dos votos, a TVI iniciou mais uma temporada.

Esta segunda-feira, dia 30 de junho, iniciou o 'Big Brother Verão' e pela primeira vez com Maria Botelho Moniz como apresentadora.

Entre os concorrentes desta edição do formato estão nomes que surpreenderam, como a irmã de Luciana Abreu, Luíza Abreu, Marta Cruz (filha de Carlos Curz), Catarina Miranda ou Daniela Ventura.

A lista completa dos concorrentes que compõe o 'Big Brother Verão'

Luíza Abreu: Tem 33 anos, é irmã de Luciana Abreu e trabalha há cerca de oito anos em cruzeiros e é bailarina profissional.

Marta Cruz: Tem 40 anos, já participou em 'A Quinta', é modelo e é filha de Carlos Cruz.

Kina (Joaquina Branco): É natural de Beja, mas mudou-se para Lisboa na infância. Tem 63 anos e trabalha no mundo da moda como estilista.

Ana Catharina: Já participou no 'Big Brother 2020' e 'Duplo Impacto' e decidiu voltar a aventurar-se nos reality shows. A luso-brasileira, de 34 anos, é atriz, produtora de eventos, professora de yoga, massoterapeuta, influencer, modelo, entre tantas outras experiências profissionais.

Bruna: É cantora e aos 46 anos aceitou entrar no 'Big Brother Verão'. Fez parte da dupla Bruna & Liliana e, descrevem na sua curta 'biografia', "procura afirmar-se junto do grande público. Destacam ainda dois temas da artista, 'Nunca é Tarde' e 'Tudo ou Nada'.

Catarina Miranda: Participou no 'Big Brother 2024' e 'Dilema' e esteve depois a apresentar algumas emissões do 'Somos Portugal'. Entretanto, trabalhou com o canal de televisão CMTV e regressa agora como concorrente do 'Big Brother Verão'.

Daniela Ventura: É 'rival' de Catarina Miranda e também participou no 'Big Brother 2024' e 'Dilema'. Natural de Luanda, Angola, mudou-se para Portugal aos 16 anos. Dois anos depois, quando fez 18 anos, foi para Londres para estudar artes performativas, tendo o sonho de ser atriz. Em 2022, converteu-se ao Islamismo.

Manuel Melo: É ator e apresentador. Natural de Lisboa, no últimos anos tem vivido em Peniche. É um dos artistas mais acarinhados da televisão portuguesa, tendo já uma vasta carreira na ficção nacional. Entre os projetos que compõe o seu currículo está a novela 'Saber Amar', 'Doce Fugitiva', 'Casos da Vida', 'Somos Portugal', 'A Tua Cara Não Me É Estranha (2.ª edição)' e 'Festa É Festa'.

Jéssica Vieira: Participou no 'Secret Story 8' com o segredo 'vivi em 14 casas diferentes durante a adolescência', tem 29 anos, é natural de Lisboa, mas cresceu em Matosinhos.

Salvador Crisball: Tem 24 anos, é modelo e conquistou o 4.º lugar no Mister World 2024 e o título de Mister Africa.

Viriato Quintela: Ator e apresentador, tem 45 anos e nasceu em Caracas, Venezuela. Foi criado em Vila Nova de Tazem, no concelho de Gouveia. é conhecido por papéis na ficção nacional, e tem com Ricardo Azedo o podcast 'Oh Filhos, Calem-se!'.

Afonso Leitão: Participou no 'Secret Story 8' e 'Desafio Final'. Tem 24 anos e é natural de Lisboa.

André Filipe: Participou no 'Big Brother – A Revolução', em 2020. Natural do Barreiro, já viveu uma relação amorosa com Anuska, irmã de Iury, ambas ex-concorrente de reality shows.

