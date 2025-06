Luís Gonçalves e Diogo Bordin foram os últimos concorrentes a sair da 'casa mais vigiada do país', na noite de domingo, dia 29 de junho. No entanto, quem levou o prémio para casa foi Luís Gonçalves.

Chegou ao fim mais uma edição do 'Big Borther' e foi o concorrente de Oeiras, de 41 anos, o vencedor com 57% dos votos.

Luís Gonçalves, recorde-se, é personal trainer, tendo também no seu currículo os anos como militar, pois foi ranger, fuzileiro e GNR durante 12 anos.

Quando chegou ao estúdio, Luís Gonçalves preguntou desde logo pela filha e esteve a cumprimentar várias pessoas que estavam na plateia, incluindo o ex-concorrente de reality shows da TVI Bruno Savate. Isto antes de saber que era quem levava o prémio de 100 mil euros para casa.

Entretanto, o apresentador Cláudio Ramos abriu o envelope para saber quem tinha ficado em primeiro lugar no 'Big Brother 2025', e os presentes no estúdio gritaram de euforia. Por sua vez, o concorrente atirou-se para o chão muito emocionado. De seguida, cumprimentou o colega que ficou em segundo lugar, Diogo Bordin, com 43% dos votos.

Entre os cumprimentos, Luís Gonçalves beijou e abraçou a mãe (que estava muito emocionada) e afirmou várias vezes: "Está tudo bem, tranquilo." E rapidamente voltou a perguntar pela filha. "A Constança está bem?". Veja aqui.

O terceiro, quarto e quinto lugar no 'Big Brother 2025'

As expulsões começaram com o quinto lugar. Carolina Braga, que no 'BB' conheceu Diogo Bordin e fez par romântico, foi a primeira finalista a abandonar a casa com 1% dos votos.

O quarto lugar ficou para Manuel Rodrigues com 5% dos votos, ficando depois dentro da casa Lisa Schincariol, Luís Gonçalves e Diogo Bordin, mas não por muito tempo.

Quando o concorrente chegou ao estúdio, Manuel Rodrigues foi inicialmente 'engando', na brincadeira, por Cláudio Ramos, que lhe disse que a namorada não estava presente. No entanto, pouco depois, o apresentador chamou a companheira do concorrente, que correu para os seus braços para beijá-la. Veja aqui.

O terceiro lugar ficou para Lisa Schincariol com 9% dos votos.

A mensagem de Cláudio Ramos no final do 'Big Brother 2025'

"Os concorrentes todos são o mais importante dentro da casa. Sei que há pessoas que, dentro da casa, não se sentem importantes. A mim magoou-me muito, fiquei muito chateado quando o [Manuel] Cavaco disse a determinado momento que não se sentia uma pessoa importante dentro da casa. Pensei no que é que estava a falhar para que ele não se sentisse importante dentro da casa. Dou o exemplo do Cavaco, como dou o exemplo de todos os outros. A ideia é apoiá-los. Eles são muitos no princípio. Eles são, para mim, o mais importante", começou por destacar.

"É natural que gosto mais de uns do que de outros, tenho empatia mais com uns do que com outros, os confessionários de uns são melhores do que outros... Isso é perfeitamente natural, mas eles são o mais importante", frisou.

"Costumo dizer a todos os comentadores para pensarem porque eles estão lá dentro e se não houver concorrentes não existe jogo. E o jogo é importante por causa deles. O casting escolhido foi absolutamente extraordinário e vocês são do melhor elenco que tivemos. Tivemos de tudo e acho que isso é muito importante, mesmo, de coração", realçou.

De seguida, o apresentador deixou uma mensagem aos comentadores das galas desta edição, Márcia Soares e Gonçalo Quinaz, com vários elogios e acrescentou: "Gostava muito que os outros comentadores, os outros colegas vossos, olhassem como vocês olham para o programa. Olhassem todos e pensassem: 'Vamos comentar o programa, mas vamos pensar na família destas pessoas que aqui estão'".

"Esta edição foi, para mim, muito difícil de fazer porque me apanhou numa altura muito complicada. Foram seis meses de programa, ainda bem, porque foi uma realização pessoal. Mas tenho uma vida fora daqui, e uma vida com alguns problemas", acrescentou, referindo-se ao problema de saúde que sofreu e que fez com que ficasse ausente a determinada altura durante esta edição.