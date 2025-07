Jéssica Antunes, antiga concorrente do 'Big Brother', foi surpreendida no fim de semana com uma despedida de solteira organizada pelas amigas de longa data. A criadora de conteúdos digitais casa-se em breve com Rui Pedro Figueiredo, que conheceu no reality show da TVI.

Jéssica Antunes teve um fim de semana intenso e cheio de momentos felizes. A antiga concorrente de 'Big Brother - A Revolução' foi surpreendida pelas amigas com uma despedida de solteira. A surpresa das amigas de longa data A poucos meses do casamento com Rui Pedro Figueiredo, Jéssica Antunes foi surpreendida pelas amigas de longa data e teve a sua tradicional despedida de solteira. "Hoje tive um dia surpresa muito bonito. Organizado por parte das minhas grandes amigas de longa data. Estou e sou muito feliz", declarou na rede social Instagram. "Sobre dias felizes", escreveu ainda ao mostrar as imagens que marcaram este dia único. A criadora de conteúdo digital e as amigas estiveram num hotel com piscina em Lisboa, fizeram um passeio de barco e desfrutaram de um brunch. Veja na galeria as melhores imagens da despedida de solteira de Jéssica Antunes. Faltam dois meses para o casamento Jéssica Antunes e Rui Figueiredo ficaram noivos a 25 de dezembro de 2021, no dia em que completaram o primeiro aniversário de namoro. O casal estava na altura a poucos dias de conhecer o primeiro filho em comum, Isaac, que viria a nascer em janeiro de 2022. Agora, quatro anos depois do pedido de casamento, o casal está a apenas dois meses do grande dia. O casamento dos empresários e criadores de conteúdos digitais está marcado para em setembro deste ano. A festa irá decorrer num local muito especial para ambos. Jéssica e Rui vão casar-se numa quinta na Ericeira, localidade onde o casal se conheceu aquando da participação de ambos no 'Big Brother - A Revolução'. Ainda que fosse um enorme desejo de Rui Pedro casar-se pela igreja, o casal não poderá fazê-lo e a cerimónia decorrerá, por isso, na quinta e será um casamento civil. Jéssica Antunes já foi casada anteriormente, o enlace durou apenas seis meses. A criadora de conteúdos digitais, recorde-se, vendeu o que parecia ser o vestido de noiva do antigo casamento através da rede social Instagram. A peça em questão, que pode rever aqui, esteve à venda pelo valor de 500 euros. Um amor que nasceu no 'Big Brother' e já deu frutos Jéssica Antunes e Rui Figueiredo ficaram próximos logo nas primeiras semanas de 'Big Brother - A Revolução', de 2020, mas apenas fora do reality show da TVI a relação foi oficializada com um pedido de namoro. Ainda que muitos não acreditassem na relação, os criadores de conteúdos digitais mantiveram-se unidos na vida pessoal e nos negócios, e em 2022 deram as boas-vindas ao primeiro filhos: Isaac. Dois anos depois, o casal teve o segundo rebento. A bebé Benedita nasceu em fevereiro de 2024 e veio completar a família. Rui Figueiredo, Jéssica Antunes e os dois filhos do casal, Isaac e Benedita© Reprodução Instagram - Jéssica Antunes Além do casamento, os empresários e criadores de conteúdos digitais estão atualmente com um grande projeto em mãos. Jéssica e Rui estão a construir uma casa para a família e têm partilhado alguns pormenores desta experiência com os fãs que os seguem nas redes sociais.