Jéssica Antunes e Rui Figueiredo 'abriram' a época natalícia na rede social Instagram. Entusiasmada com as decorações referentes à época, a antiga participante do 'Big Brother' resolveu divulgar a primeira fotografia da sessão de Natal em família.

"Os meus sorrisos preferidos. Se já há decorações de Natal por todo o lado, já vale começar a postar fotografias da sessão de Natal, certo? Ainda temos tantas tão lindas para vos mostrar", declarou na legenda.

A imagem, que pode ver abaixo, junta o casal, que se conheceu na casa do 'Big Brother', e os dois filhos de ambos: Isaac e Benedita.

