Rita recebeu uma pista, fez a leitura certa e conseguiu acertar num dos segredos mais difíceis desta edição da 'Casa dos Segredos'.

A concorrente desvendou o segredo de Leomarte: "Conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral".

Contudo, depois de confrontar o participante no confessionário com a sua teoria, Rita desistiu de carregar no botão dos segredos e perdeu a oportunidade de ficar com o dinheiro do colega. Já Leomarte respirou de alívio.

