A ex-concorrente do 'Secret Story' conversou com os jornalistas depois de abandonar o jogo.

"Vou esperar por ele", assegurou Rita Almeida - que deixou a casa do 'Secret Story' depois de no último domingo ter sido expulsa do reality show -, referindo-se a Marcelo.

Rita assegura que não foi beneficiada e que não teve ajuda para chegar à frase do segredo de Leomarte, "conheci a mulher do meu namorado no dia do seu funeral", que adivinhou mas acabou por não desvendar.

"Fui eu sozinha e a produção sabe. Não fui levada ao 'colinho'", afirmou, referindo-se ao segredo de Leomarte e aos outros dois em que acabou mesmo por acertar, o de Gonçalo e Margarida, "somos um casal verdadeiro", e Renata e Maycon, "somos um casal falso".

Quanto ao balanço desta intensa experiência, Rita Almeida assegurou: "Internamente valeu muito a pena, como jogadora podia ter mostrado mais".

