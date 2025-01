Renata Reis e Maycon conheceram-se dentro do 'Secret Story 8' e foi no reality show que se apaixonaram e deram início a uma conturbada relação... que muitos apostaram não ter um futuro risonho.

Porém, a verdade é que, um mês depois de terem dado por terminada a participação de ambos no programa televisivo da TVI, o casal continua unido.

Renata e Maycon marcaram presença esta sexta-feira, 31 de janeiro, no 'Dois às 10' para darem conta de como está atualmente a relação.

Em conversa com Cristina Ferreira, apresentadora, os ex-concorrentes do reality show contaram que têm passado muito tempo juntos. Renata tem estado na Nazaré, em casa do namorado.

Quanto ao pedido de namoro, e quem sabe de casamento, Maycon prefere manter o segredo. "Sei o que quero e o que vou fazer ou não", assegurou.

A propósito das muitas discussões que tiveram dentro do jogo, Maycon afirma que Renata "é mais tranquila cá fora". Já a ex-concorrente diz que o companheiro "é mais nervoso cá fora".

