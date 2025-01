Renata Reis e Maycon conversaram esta sexta-feira, 31 de janeiro, com Cristina Ferreira a propósito do futuro da relação de ambos depois de terem terminado a participação no 'Secret Story'.

Durante a entrevista do casal no 'Dois às 10', da TVI, Renata acabou por revelar a forma hilariante como gravou o número do namorado no telemóvel... e deixou Cristina Ferreira a rir à gargalhada.

Recordando a forma como pronunciava dentro do 'Secret Story' o nome de Maycon, Renata escreveu no telemóvel 'Maycão'.

"Ainda ontem lhe disse, tu vais deixar esse nome? Não é possível", contou o jovem da Nazaré.

"Eu tenho Renata e um coração", contou Maycon, mostrando-se carinhoso com a namorada.

Veja aqui a entrevista do casal.

