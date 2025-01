Renata, uma das concorrentes mais polémicas do 'Secret Story 8', esteve hoje, dia 6, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

A entrevistada falou sobre a sua adaptação a uma nova realidade, depois de quatro meses dentro da casa mais vigiada do país.

A mesma, inclusive, contou que já teve a oportunidade de conhecer a família do namorado, Maycon, tendo sido "muito bem" recebida.

"As nossas famílias conhecem-se, dão-se bem e isso é mais importante. Era o meu maior medo. 'Ai, meu Deus, será que vão perceber a jogadora que eu fui?'. Acho que perceberam e quiseram conhecer a Renata daqui [de fora]", notou.

Na entrevista, Renata fez também uma confissão sobre o companheiro. "Ainda há uns dias estava deitada, ele já ia no 15.º sono dele, e eu estava a olhar para ele e só chorava. Ele está a saber disto agora. É incrível quando temos alguém que nos trate tão bem, que cuide tão bem de nós e nos proteja do mundo. É a melhor sensação do mundo".

"Não é a proteção de um pai porque tenho de me fazer à vida sozinha, mas é saber que às vezes eu posso descansar e que não estou sozinha, que não tenho de ser sempre forte 24 horas. É saber que ali posso ser a 'princesa mimadinha' e isso é a melhor coisa do mundo", completou.

Veja o momento:

