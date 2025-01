O ex-concorrente do 'Secret Story' confessou que a relação com a também ex-participante do reality show "tem pernas para andar".

Maycon esteve à conversa com Manuel Luís Goucha esta quarta-feira, 8 de janeiro, e acabou por falar sobre a relação com Renata, que conheceu no 'Secret Story 8'. De recordar que os ex-participantes entraram na 'casa mais vigiada do país' com um segredo em comum: somos um casal falso. "Estamos melhor que nunca, estamos bem, divertimo-nos bastante", destacou, acrescentando que a relação com Renata "tem pernas para andar". "Tem sido incrível. Ela tem-me ajudado bastante, eu tenho-a ajudado", continuou. Veja aqui esta parte da entrevista de Maycon no 'Goucha'.