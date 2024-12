Rita Almeida falou aos jornalistas horas depois de ter sido expulsa do 'Secret Story', reagiu ao momento de tensão que viveu em direto com o 'ex', Ruben, que recusou levantar-se para a cumprimentar, e ainda contou alguns detalhes sobre a relação de ambos.

Afinal, qual foi a última vez que Rita e Ruben estiveram juntos?

Entraram no 'Secret Story' com o segredo: já me envolvi com um concorrente da casa. Para ela foi um namoro, para ele apenas um caso...

Rita e Ruben foram estando juntos ao longo de oito anos, com interrupções e 'regressos'. Mas, afinal, qual a última vez que estiveram juntos?

Depois de ter terminado a relação com Ana, com quem agora reatou, Ruben terá procurado Rita para uma conversa.

"Essa conversa foi para ele contar-me o porquê de ter acabado com a Ana, o porquê de ter feito o que tinha feito, mas foi tudo muito subjetivo. Não resolvemos nada, não deixámos nada claro. Ele ainda trocou mensagens, mas depois nunca mais falámos", contou a jovem de Viseu, explicando que este reencontro aconteceu em maio.

"Não foi apenas uma conversa. Houve uma aproximação, houve um beijo. Depois disso ele desapareceu e só nos voltámos a encontrar no dia da gala", admitiu ainda a agora ex-concorrente do 'Secret Story'.